Orban, care bate acum la porțile PNL pentru a fi reprimit în rândul partidului, susține că demersul nu are fundament constituțional sau legal și că președintele nu are nicio pârghie prin care să oblige magistrații să participe la consultare. În opinia sa, participarea va fi oricum redusă, iar chiar și un rezultat favorabil nu ar produce consecințe concrete.

Orban avertizează că, în scenariul în care magistrații ar valida actuala componență a CSM, consultarea ar deveni o confirmare a stării de fapt din justiție, blocând orice încercare de reformă. În schimb, dacă magistrații ar respinge CSM-ul actual, președintele tot nu ar avea instrumente legale pentru a schimba ceva. Fostul premier afirmă că niciun membru al Consiliului nu ar demisiona de bunăvoie, iar procedurile de revocare prevăzute de lege sunt aproape imposibil de declanșat.

Acuzații privind efectele negative asupra sistemului judiciar

În mesajul său, Ludovic Orban susține că inițiativa prezidențială riscă să producă efecte contrare celor declarate.

„Așa zisul referendum inițiat de Președinte este un demers inutil, care poate deveni chiar contraproductiv.

Fără o bază constituțională și legală, președintele nu poate să îi determine pe magistrați să participe la această consultare. Cel mai probabil, foarte mulți magistrați nu își vor exprima opinia. Dar, chiar dacă, în cel mai fericit caz, vor vota mai mult de jumătate dintre magistrați, consultarea nu va genera niciun rezultat care să poată fi considerat benefic, indiferent de rezultatul acesteia.

În cazul, cel mai probabil, în care majoritatea magistraților vor spune că actualul CSM este în regulă, acest rezultat va reprezenta o validare a stării actuale de lucruri din justiție și va lipsi de legitimitate orice măsuri de schimbare, deși este evident pentru orice cetățean că sistemul de justiție este grav bolnav și că sunt necesare îmbunătățiri profunde.

Chiar și în cazul în care majoritatea magistraților care își vor exprima punctul de vedere vor considera că actualul CSM nu reprezintă interesul public, Președintele nu are nicio pârghie legală de revocare a membrilor care compun astăzi CSM și mă îndoiesc că vreunul dintre ei va avea bunul simț să își prezinte demisia. Probabilitatea de inițiere a procedurilor de revocare prevăzute de lege este infimă. Mai mult decât atât, CSM și Inspecția Judiciară subordonată își vor înăspri controlul asupra magistraților pentru a îi pedepsi că au votat contra.