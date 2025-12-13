"Preşedintele a dat un interviu (...). Ăla era punctul meu de vedere, (...) a spus că nu se implică de fapt şi că nu face campanie pentru un candidat. Iar la două zile după acest interviu s-a dus la lansarea candidaturii lui Drulă. Nu dau din casă, dar noi am avut o discuţie chiar înainte de (acel) interviu”, a declarat Ludovic Orban, într-o emisiune TV, potrivit News.ro.

Fostul consilier spune că l-a avertizat pe președinte că o implicare directă într-o coaliție deja tensionată ar putea crea probleme suplimentare și chiar riscuri constituționale. În plus, Orban subliniază că sondajele nu îl plasau pe Drulă într-o poziție favorabilă, lucru confirmat la urne: candidatul USR a încheiat cursa pe locul al patrulea.

Potrivit lui Orban, Ciprian Ciucu era perceput mai bine de electorat, fiind considerat un administrator eficient, cu rezultate vizibile la Sectorul 6.

Declarațiile lui Orban sunt prezentate în contextul altor angajamente publice pe care președintele nu le-ar fi respectat. Un exemplu invocat este promisiunea din campania prezidențială, când acesta a afirmat în scris că TVA nu va fi majorat. La mai puțin de trei luni, Guvernul Bolojan a decis majorarea TVA, o măsură care a afectat semnificativ puterea de cumpărare a milioane de români, în special a celor cu venituri mici.