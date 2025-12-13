Comentariile, făcute reporterilor la întoarcerea din Turkmenistan, unde s‑a întâlnit cu Putin vineri, au fost publicate de biroul lui Erdoğan sâmbătă dimineața.

Erdoğan a mai precizat că speră să discute planul de pace pentru Ucraina cu președintele american Donald Trump.

Liderul turc a atras atenția și asupra atacurilor care s‑au înmulțit în Marea Neagră, spunând că regiunea nu ar trebui folosită ca zonă de confruntare. Acest lucru nu ar fi în beneficiul Rusiei sau Ucrainei, a subliniat el, adăugând că toată lumea are nevoie de navigație sigură în Marea Neagră.

Turcia, care încă de la debutul conflictului a încercat să joace rolul de mediator între Moscova și Kiev, controlează strâmtoarea Bosfor, o rută de transport esențială pentru cerealele ucrainene și petrolul rusesc către Marea Mediterană.

În ultimele săptămâni, mai multe atacuri ucrainene au vizat așa‑numitele nave‑fantomă, care, sub pavilioanele altor state, transportă petrol sau alte materii prime din Rusia.