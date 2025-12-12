Deși Donald Trump s-a distanțat în mod public de Jeffrey Epstein și nu a fost acuzat de nicio faptă ilegală în acest dosar, imaginile publicate ridică noi semne de întrebare.

Una dintre fotografii îl arată pe Trump zâmbind, îmbrăcat în costum, înconjurat de șase femei, ale căror fețe au fost blurate. Femeile poartă șiraguri de flori (leis) în jurul gâtului.

O altă imagine din lotul publicat de democrați prezintă o colecție de prezervative ce au vândute cu 4,50 dolari bucata, pe care este imprimată o caricatură cu fața lui Trump și sloganul: „I’m HUUUUGE!”

Acuzații de mușamalizare și de selecție ilegală a probelor

Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților au motivat publicarea noului set de fotografii, declarând că au primit 95.000 de imagini noi din domeniul lui Jeffrey Epstein. "Aceste imagini tulburătoare ridică și mai multe întrebări despre Epstein și relațiile sale cu unii dintre cei mai puternici bărbați din lume. Este timpul să punem capăt acestei mușamalizări din partea Casei Albe. Eliberați dosarele!", au scris Democrații din Comisie pe o rețea de socializare vineri.

Steve Bannon, apropiat al lui Trump, în birou cu Epstein

Replica republicanilor din comisie nu a întârziat să apară, aceștia catalogând lotul de fotografii ca fiind "selectat" (cherry-picked). "Încă o dată, Democrații din Comisia de Supraveghere vânează titluri prin publicarea unei mâini de fotografii selectiv cenzurate și alese cu grijă din domeniul Epstein. Farsa democraților împotriva Președintelui Trump a fost complet demontată," a scris Comitetul de Supraveghere condus de republicani pe X. "Nimic din documentele pe care le-am primit nu arată vreo faptă ilegală. Membrului de rang înalt Robert Garcia și Democraților din Comisia de Supraveghere ar trebui să le fie rușine cu acest comportament dezgustător de a pune politica deasupra justiției pentru supraviețuitori."

Ce alte personalități sunt vizate în megadosarul Epstein

Noul set de documente include și alte imagini notabile, care extind sfera de interes. Există o imagine în care apare Steve Bannon, aliat al lui Trump, în timp ce se întâlnește cu Epstein, aparent în biroul acestuia.

De asemenea, există și o poză semnată de fostul președinte Bill Clinton, care îl surprinde pe acesta alături de Ghislaine Maxwell și Jeffrey Epstein, ținându-se de braț.

Clinton a negat vehement că ar fi avut cunoștință despre crimele lui Epstein, scrie Independent.