Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri că instanța a respins acțiunea formulată de fostul director al Direcției Silvice Arad, Teodor Țigan, împotriva deciziei de încetare a contractului de muncă. Mai mult, instanța l-a obligat pe acesta la restituirea bonusului de pensionare în valoare de 280.520 de lei (aproximativ 50.000 de euro). "Felicitări, avocaților de la nivelul Romsilva pentru acest rezultat preliminar!", a transmis ministra, menționând că decizia nu este definitivă.

Contextul acestui litigiu indică faptul că Teodor Țigan a ieșit la pensie în februarie 2023, încasând un bonus consistent de pensionare, estimat la aproape 100.000 de euro brut.

În ciuda pensionării, Țigan s-a reangajat în aceeași funcție de director la Direcția Silvică Arad. Astfel, în 2023, el a cumulat o pensie brută de 74.000 de lei și salarii de 825.000 de lei brut de la regia care administrează pădurile statului. Bonusul de pensionare, încasat în decembrie 2023, ar fi fost plătit fără a informa conducerea centrală a Romsilva.

Deși contractul său de muncă fusese prelungit de două ori (până în iunie 2025), noua conducere a Romsilva a decis în cele din urmă întreruperea acestuia, invocând tocmai faptul că Țigan beneficiase deja de bonificația de pensionare.

Nemulțumit de decizia Romsilva, Teodor Țigan a dat în judecată Regia în aprilie 2024, cerând anularea deciziei de încetare a contractului și plata salariilor restante până în iunie 2025, actualizate cu rata inflației și dobânda legală. El a susținut că decizia a fost "intempestivă, discreționară și arbitrară".

De asemenea, contextul financiar al Direcției Silvice Arad, pe care Țigan o conducea, adaugă o notă negativă. Direcția a încheiat anul 2023 cu pierderi de peste 14 milioane de lei, clasându-se pe locul 39 la nivel național.

Procesul continuă la Tribunalul Arad, următorul termen fiind stabilit pentru luna octombrie, în vederea administrării de noi probe.