Pe listă sunt judecători pensionari, dar și magistrați de la cele mai înalte parchete și instanțe din toată țara. Iar Laura Codruța Kovesi, în calitate de procuror european general, tocmai ce s-a alăturat în urmă cu puțin timp acestei liste.

În plus, șefa Parchetului European, într-un răspuns pentru presă, citez, și-a exprimat „îngrijorarea” cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraturii, având și o reacție în urma acestui scandal.

Kovesi reacționează în scandalul justiției după documentarul Recorder: Sunt îngrijorată de dezvăluiri. Cum își pregătește întoarcerea, ce funcție vizează

Șefa Parchetului European și fosta șefă a DNA a fost înlăturată din funcție de Tudorel Toader și Klaus Iohannis. Ea a invocat, într-un răspuns oficial în spațiul public, și procesul pe care l-a câștigat la CEDO și care a consfințit că sancționarea sau revocarea unui magistrat pentru opinii exprimate în interes public constituie o încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului.