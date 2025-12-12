Fost demnitar, în vârstă de 86 de ani, a murit pe 3 decembrie și ar fi fost înmormântat fără autopsie, deși cu doar câteva zile înainte ajunsese la spital în stare gravă.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, femeia ar fi fost externată pe semnătura partenerului ei, cu aproximativ 50 de ani mai tânăr.

Există semne de întrebare și în legătură cu faptul că medicii nu au comunicat oficial starea Rodicăi Stănoiu înainte de deces.

După înmormântare, familia fostului ministru solicită autorităților deschiderea unei anchete, suspiciunea fiind că partenerul acesteia ar fi implicat în moartea Rodicăi Stănoiu, potrivit Realitatea Plus.