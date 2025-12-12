Vineri, 12 decembrie, DSP, a ridicat restricțiile privind consumul de apă în municipiul Câmpina și alte localități din județul Prahova.

\"Evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemele Poiana Câmpina, Câmpina, Adunați, Cornu, Filipeștii de Pădure, Băicoi (inclusiv Spitalul Orășenesc Băicoi) a arătat încadrarea parametrilor analizați în valorile admise conform normelor în vigoare (Anexa 1/ OG 7/2023). Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile OG 7/ 2023 art. 14 alin. 6 lit. c, vă precizăm că se ridică interdicția de consum a apei impusă anterior de către Direcția de Sănătate Publică Județeană Prahova și precizată mai sus în sistemele Poiana Câmpina, Câmpina, Adunați, Cornu, Filipeștii de Pădure, Băicoi (inclusiv Spitalul Orășenesc Băicoi) (apa poate fi consumată și pentru băut, gătit și spălat)\", se arată într-un comunicat al DSP.



Pentru comunele Aluniș, Vărbilău și Șotrile se menține interdicția de consum instituită anterior (interdicție de consum pentru băut, gătit și spălat), până la confirmarea încadrării apei furnizate la nivelul acestora în parametrii de potabilitate.



"Evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemele Poiana Câmpina, Câmpina, Adunați, Cornu, Filipeștii de Pădure, Băicoi (inclusiv Spitalul Orășenesc Băicoi) a arătat încadrarea parametrilor analizați în valorile admise conform normelor în vigoare (Anexa 1/ OG 7/2023). Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile OG 7/ 2023 art. 14 alin. 6 lit. c, vă precizăm că se ridică interdicția de consum a apei impusă anterior de către Direcția de Sănătate Publică Județeană Prahova și precizată mai sus în sistemele Poiana Câmpina, Câmpina, Adunați, Cornu, Filipeștii de Pădure, Băicoi (inclusiv Spitalul Orășenesc Băicoi) (apa poate fi consumată și pentru băut, gătit și spălat)", se arată într-un comunicat al DSP.



Pentru comunele Aluniș, Vărbilău și Șotrile se menține interdicția de consum instituită anterior (interdicție de consum pentru băut, gătit și spălat), până la confirmarea încadrării apei furnizate la nivelul acestora în parametrii de potabilitate.