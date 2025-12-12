Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj au anunţat, vineri, că un bărbat de 37 de ani, din Lipovu, este cercetat pentru distrugere.

”În fapt, în cursul zilei de 11 decembrie, ora 15.20, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112, de către un bărbat de 59 de ani, cu privire la faptul că pe islazul din comuna Lipovu a fost incendiat un autovehicul. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, stabilind faptul că, în urma unui conflict spontan, un bărbat de 37 de ani, din comuna Lipovu, ar fi incendiat o autoutilitară ce era folosită ca spaţiu de dormit pentru ciobani”, au afirmat poliţiştii.

Focul a fost stins de pompierii din cadrul ISU Dolj. În urma incendiului nu au fost persoane rănite, ci doar pagube materiale.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind dus în arestul IPJ Dolj.