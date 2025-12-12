Ca în fiecare an, raportul Wrapped trece în revistă piesele și artiștii care au dominat ultimele 12 luni. Ediția din 2025 se distinge prin revenirea spectaculoasă a unui superstar pe primul loc la nivel global, prin succesul rapid al unor colaborări de top și prin ascensiunea unei coloane sonore care a cucerit vârfurile clasamentelor.

Bad Bunny a fost desemnat cel mai ascultat artist din lume în 2025, acumulând 19,8 miliarde de redări pe Spotify. Este pentru a patra oară când artistul portorican ocupă prima poziție în topul global, după succesele similare din 2020, 2021 și 2022.

Top 10 artiști 2025

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. The Weeknd

4. Drake

5. Billie Eilish

6. Kendrick Lamar

7. Bruno Mars

8. Ariana Grande

9. Arijit Singh

10. Fuerza Regida

Top 10 melodii în 2025

„Die With A Smile”, colaborarea dintre Lady Gaga și Bruno Mars, s-a clasat pe primul loc în topul celor mai ascultate melodii ale anului, cu peste 1,7 miliarde de redări pe Spotify. Pe poziția a doua se află „BIRDS OF A FEATHER”, interpretată de Billie Eilish, o piesă lansată în 2024 care și-a menținut popularitatea și a continuat să crească în 2025.

„Die With A Smile” – Lady Gaga și Bruno Mars „BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish „APT.” – ROSÉ și Bruno Mars „Ordinary” – Alex Warren „DtMF” – Bad Bunny „back to friends” – sombr „Golden” – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast „Luther (with SZA)” – Kendrick Lamar și SZA „That’s So True” – Gracie Abrams „Wildflower” – Billie Eilish

Top 10 albume în 2025

Albumul DeBÍ TiRAR MáS FOToS, semnat de Bad Bunny, se situează pe primul loc în topul Spotify Wrapped pentru 2025. Pe poziția secundă se află coloana sonoră KPop Demon Hunters, iar clasamentul din acest an include o varietate de genuri muzicale, de la pop și R&B până la latino și country.