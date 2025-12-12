„Nesăbuite povestiri”, noul volum lansat de Florin Zamfirescu. Anca Alexandrescu a participat la eveniment, alături de maestru – VIDEO

Îndrăgitul actor, regizor și profesor Florin Zamfirescu și-a lansat noul volum, „Nesăbuite povestiri”, o carte plină de profunzime și emoție. La eveniment au fost prezenți și realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, precum și actorul Florin Călinescu. Paginile cărții îi poartă pe români prin iubire și pierdere, luciditate și miraj, într-o succesiune de trăiri care se citesc pe nerăsuflate, după cum spun chiar primii cititori.

Muzeul Național al Literaturii Române a găzduit lansarea volumului „Nesăbuite povestiri”, semnat de actorul și profesorul Florin Zamfirescu. Criticii spun că Zamfirescu reușește să transforme realitatea crudă într-o serie de meditații dense și puternice, cu o introspecție rar întâlnită în literatura contemporană.

„Nesăbuite povestiri” se alătură celorlalte titluri semnate de maestrul Florin Zamfirescu, precum „Actorie sau magie”, „Catifea”, „Am fost actor” și „Actorie sau magie. Drumul spre tine însuți”. 

 