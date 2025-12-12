Muzeul Național al Literaturii Române a găzduit lansarea volumului „Nesăbuite povestiri”, semnat de actorul și profesorul Florin Zamfirescu. Criticii spun că Zamfirescu reușește să transforme realitatea crudă într-o serie de meditații dense și puternice, cu o introspecție rar întâlnită în literatura contemporană.
„Nesăbuite povestiri” se alătură celorlalte titluri semnate de maestrul Florin Zamfirescu, precum „Actorie sau magie”, „Catifea”, „Am fost actor” și „Actorie sau magie. Drumul spre tine însuți”.