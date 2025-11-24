În urma unor incidente petrecute la spectacolul „Caligula” pe 26 octombrie, inclusiv un cuplu care a adus un sugar în sală și un atac verbal și fizic asupra directorului teatrului, s-a înregistrat o plângere la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

După ce ISU a venit la fața locului pentru a face verificările, deși Teatrul Nou respecta toate normele legale de securitate la incendiu, clădirea în care se afla a fost considerată spațiu comercial, neavând detectoare de fum, ceea ce a dus la sigilarea spațiului cultural și sancționarea teatrului cu o amendă de 20.000 de euro.

În data de 27 octombrie se întegistrează o plângere la ISU împotriva teatrului nostru. Pe data de 19 noiembrie un echipaj ISU își face apariția la teatru. După ce verificăm temeinic teatrul din toate punctele de vedere ale securității la incendiu, se constată că acesta îndeplinește toate normele legale, chiar mai mult de atât, spațiul fiind împrejmuit de pereți falși rezistenți la incendiu, inclusiv tavan.

Cu toate astea, restul clădirii nu respectă prevederile legale, ne având detectoare de fum și se dispune sigilarea clădirii. Aici începe partea care ne-a distrus spiritul cu adevărat”, notează reprezentanții Teatrului Nou în postarea de pe Facebook.

Reprezentanții teatrului explică că această situație este paradoxală și nedreaptă pentru că toate celelalte spații din clădire, precum studiouri de balet, arte marțiale sau yoga, pot continua activitatea, în timp ce teatrul independent este închis, deși respectă cerințele legale privind securitatea.

„Repetăm, singurul spațiu închis și amendat din clădire, Teatrul Nou, este singurul spațiu ce respectă toate normele de securitate la incendiu, 2 căi de evacuare, PRAM la zi, extinctoare, semne luminoase, plan de evacuare și așa mai departe. Ăștia suntem noi în acest moment, amendați cu 20000 euro, cu spațiul, unde ne mutasem cu un efort imens acum 1 an jumate, închis și cu spiritul frânt. Un teatru independent, o comunitate, o familie, de artiști independenți care nu pot avea încredere în sistem, unul care nu îi apăra niciodată. Cel mai grav este că nu ne mai miră cele întâmplate”, a scris Teatrul Nou pe pagina de Facebook.

Ei spun că amenda trebuie plătită în termen de 15 zile la jumătate din sumă (15.000 lei), altfel riscă o amendă mult mai mare și rămân fără spațiu, după ce au investit foarte mult în amenajarea acestuia. Teatrul Nou solicită sprijinul publicului și al comunității artistice pentru a găsi soluții pentru mutare sau susținerea financiară necesară.

Pentru persoanele care au bilete cumpărate la reprezentațiile anulate, banii vor fi returnați în cel mult 7 zile, iar teatrul va încerca să mute spectacolele în alte locații pentru a lăsa totuși o urmă în cultura locală. În mesajul lor final, reprezentanții îndeamnă la solidaritate și acțiune în sprijinul culturii independente: „Acționați, nu rezistați!”.