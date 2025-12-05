„În jurul acestei doamne s-a făcut un zid de apărare politică, ba ceva de neînchipuit.

Însuși Nicușor Dan a ieșit public să ne zică că da, sigur, nu știe el, se mai investighează lucrurile, dar din punctul lui de vedere… deci a dat deja un verdict. Asta e maniera lui Nicușor Dan, ați observat?

Așa și cu ministresa Buzoianu: sigur că trebuie să se ancheteze ce s-a întâmplat acolo și cei responsabili să plătească.

Dar, din punctul lui de vedere, vinovați sunt ăia de la Apele Române. Păi Apele Române egal Ministerul Mediului.

În mod firesc, în toată lumea, și-n Papua Noua Guinee, și-n cea mai îndepărtată republică fostă sovietică, când ai un caz de genul ăsta, ministrul de resort, ăla de la Mediu, care are apele în subordine, zboară în secunda 3 de pe funcție.”, a declarat Robert Turcescu.