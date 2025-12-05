Potrivit acestuia, costurile funcționării societății de producere și distribuire a agentului termic UATAA sunt foarte mari pe perioada de iarnă, consumându-se undeva la 350 - 400 de tone de cărbune pentru 24 de ore, acest lucru însemnând circa 50.000 de lei pe zi doar pentru cărbune, nemaipunând la calcul păcura, energia electrică, forța de muncă, ceea ce duce la costuri care se ridică între 80.000 și 100.000 de lei, în condițiile în care încasările de la asociațiile de proprietari sunt sub 20.000 de lei pe zi.

"La ora actuală funcționăm, există căldură și apă caldă în Motru, la toate unitățile care folosesc sistem centralizat, inclusiv școli și grădinițe. Cărbunele pe care l-am achiziționat oarecum în avans de la Complexul Energetic Oltenia (CEO), din calculele noastre, ar fi suficient până pe data de 8 decembrie, sperăm ca după 8 decembrie CEO să ia în calcul și alte variante oferite de către UATAA, acele garanții pentru a putea furniza cărbunele și în continuare, în funcție de încasările realizate de asociațiile de proprietari să putem să facem și plăți mai mici sau mai mari în această perioadă. Se anunță și răcirea vremii, o oprire a acestei centrale este clar că va crea un prejudiciu și financiar și de confort al cetățenilor și,de ce nu, să fim corecți și să spunem adevărul, este posibil să nu mai pornească. Folosește până la urmă apă pe rețea, pe instalații, scăderea temperaturilor sub zero grade va fi o problemă majoră, nu dorim să înghețe aceste instalații sau să fim nevoiți să scoatem apa de pe întreaga instalație și atunci procesul de pornire va fi mult mai greoi și de durată", a precizat edilul pentru Agerpres.

Primarul municipiului Motru a mai afirmat că s-au purtat discuții cu reprezentanții CEO în vederea găsirii unei soluții.

"Chiar ieri (joi - n.r.) am vorbit cu domnul director din partea CEO, i-am rugat să ia în calcul aceste variante de sprijin, fiindcă noi nu am cerut gratis, ci am cerut o eșalonare, o plată în avans pe care o facem acum să o ia în calcul să plătim la termen și, mai mult, acea datorie de pe un contract mai vechi, de aproape un milion de lei, să găsim o variantă de eșalonare a acesteia, deoarece nu este posibilă la ora actuală, având în vedere că nu se ia în calcul la nivel național acea decizie cum venea în fiecare an de sprijin pentru UAT-urile și centralele în sistem centralizat să se dea subvenție. Se știa de ani de zile, nu de acum, că aceste sisteme centralizate, fără această subvenție pentru producerea agentului termic, nu vor putea rezista, acum ca să aflăm în noiembrie că nu se mai dorește sau nu se poate acorda acest sprijin, ne-a legat oarecum de mâini și nu avem ce face din punct de vedere financiar, este sfârșit de an, s-au făcut cheltuieli", a spus Morega.

Angajații UATAA își primesc salariile după două luni

Cei peste 130 de angajați ai UATAA Motru, care au salariile restante de două luni, își vor primi banii pe parcusul zilei de vineri sau luni.

"Primăria Municipiul Motru chiar ieri (joi - n.r.) a găsit încă o variantă de resursă financiară de 550.000 de lei pentru UATAA pentru a acorda societatea salariile restante de două luni de zile. Riscam ca acești oameni să nu mai vină la muncă, să nu mai poată fi asigurată funcționarea acestei centrale. Astăzi sau luni vor primi salariile, eu mi-aș dori integral, dacă nu, să rămână un avans restant, restul să fie la zi. Sunt peste 130 de angajați, de această societate beneficiază un număr de 15.000 de locuitori, vorbim de toate școlile - două licee, două școli gimnaziale, trei grădinițe, instituțiile de stat, spitalul", a arătat primarului municipiului Motru.

El a mai afirmat că situația din oraș nu este singulară, la nivel național înregistrându-se probleme similare și în alte localități: "CEO caută să găsească variante de modificare a contractului, toate discuțiile pleacă de la simplul fapt că nu s-a discutat nimic la nivel național de acest sistem centralizat din toată țara, fiindcă nu este numai Motru în această situație, sunt peste 20 de localități. Din câte am înțeles, colegii de la Severin vor mai putea funcționa până în luna decembrie, cei de la Brad până în decembrie sau un pic din ianuarie, după care vor fi într-un colaps total, având în vedere că au luat împrumuturi și nu pot să plătească ratele și nu știu dacă le va mai acorda alte împrumuturi pentru a asigura combustibilul, și după care vor urma, cred eu, în lanț și alte localități".

Acesta a atras atenția că situația cu care se confruntă municipiul din punct de vedere al furnizării de apă caldă și agent termic poate să devină o problemă socială sau o problemă de sănătate, în sensul în care, în cazul îmbolnăvirii copiilor sau bătrânilor, odată cu creșterea numărului de îmbolnăviri ar putea fi depășit numărul de paturi al spitalului.

Varianta cetățenilor de a se încălzi electric a făcut ca mai multe zone din municipiu să rămână fără curent, chiar și sediul în care își desfășoară activitatea Serviciul de Ambulanță Motru, unde au picat toate siguranțele și a luat foc instalația, a adăugat edilul.

Solicitare urgentă către Guvern: 17 milioane lei

"Trebuie găsită o variantă urgent și sper ca Guvernul să înțeleagă acest sprijin, măcar parțial, dacă nu total, pentru a trece cu bine cele două-trei luni. Ultima solicitare pe care am făcut-o noi către Prefectură și Consiliul Județean, care au înaintat proiect de hotărâre către Guvern, este de 17 milioane de lei. Bun, nu este posibilă această sumă, măcar parțial pentru a debloca situația și a putea continua o lună - două. Între timp, societatea funcționând, produce energie electrică în cogenerare undeva până în 40.000 de lei pe zi, deci oarecum o gură de oxigen, nefuncționând, nu produce nici agent termic pe care să-l vândă, nu produce nici energie electrică, ci, în schimb, produce pagubă, pentru că trebuie să plătești salariile celor care veghează instalațiile și multe alte eșalonări care vin pentru păcură, pentru dările la stat și așa mai departe", a mai spus Morega.

În noiembrie, datoria asociațiilor de proprietari către UATAA Motru era de circa 14 milioane de lei.

Apa caldă și căldura au fost oprite timp de trei zile în Motru, iar de pe 26 noiembrie municipiul se află sub stare de alertă, decizie valabilă pentru o perioadă de 30 de zile.