Profit de un milion de lei dintr-o firmă privată de ambulanță, deținută de o doctoriță de la Serviciul Județean Bihor

Sursă: Realitatea.Net

O doctoriță din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Bihor a reușit performanța financiară de a încasa aproape un milion de lei într-un singur an, însă nu din salariul de la stat. Potrivit unei anchete publicate de Bihoreanul, cadrul medical a obținut profitul uriaș prin intermediul propriei firme private de ambulanță, ridicând semne de întrebare cu privire la suprapunerea intereselor din sistemul medical de urgență.

Firma Recovery Praxismed, deținută de doctorița Aranka Iagăr, angajată a Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Bihor, a reușit să adune zeci de contracte finanțate din bani publici. Aceasta a asigurat asistența medicală la cele mai importante festivaluri din Oradea și la numeroase competiții sportive locale, deși realitatea din teren ascundea o problemă legală majoră.

Ascensiunea financiară a unei salvări neautorizate

În timp ce spitalele și serviciile publice de urgență se plâng constant de subfinanțare, afacerea privată a doctoriței Iagăr a înregistrat o creștere spectaculoasă. Datele financiare arată o evoluție galopantă: dacă în anul 2020 societatea raporta un profit net de aproape 346.000 de lei cu doar doi angajați, în anul 2025 profitul net a explodat, depășind pragul de 900.000 de lei, în timp ce numărul de salariați s-a triplat.

Marea enigmă din jurul acestei afaceri rămâne însă modul în care firma a putut câștiga, ani la rând, licitații și contracte cu instituții ale statului în condițiile în care nu deținea o autorizație sanitară de funcționare pentru transport medical și urgențe. Potrivit jurnaliștilor de la publicația locală Bihoreanul, societatea nu figura în evidențe ca fiind acreditată pentru servicii de asistență medicală de urgență sau transport asistat.

Controlul DSP și amenda maximă

Situația s-a schimbat radical în momentul în care jurnaliștii au început să pună întrebări oficiale. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bihor a trimis de urgență o echipă de control la sediul firmei. Verificările inspectorilor s-au finalizat cu sancțiuni drastice. Compania Recovery Praxismed a fost penalizată cu amenda maximă prevăzută de lege, în valoare de 40.000 de lei, fiindu-i suspendată activitatea pe o perioadă nedeterminată, până la intrarea deplină în legalitate.

Retragerea bizară a Ambulanței de Stat de pe piață

Această oportunitate de afaceri a apărut și pe fondul unei decizii controversate luate la nivelul conducerii Ambulanței de Stat. SAJ Bihor a ales să ignore o sursă sigură de venituri, retrăgându-se complet de pe piața serviciilor de asistență medicală prestate contra cost la evenimentele publice mari.

Managerul SAJ Bihor, Liciniu Venter, a declarat public că nu vede nicio problemă sau un conflict de interese în faptul că o subalternă de-a sa conduce o firmă concurentă în același domeniu, preluând clienții abandonați de stat. Acesta a argumentat retragerea instituției publice prin faptul că tarifele stabilite de Ambulanța de Stat erau mult prea mari, iar firmele private reușeau să vină întotdeauna cu prețuri mai mici, motiv pentru care, încă din anul 2019, SAJ Bihor a încetat să mai semneze contracte cu entități publice, limitându-se exclusiv la beneficiari privați.