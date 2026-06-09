Moarte învăluită în mister într-o comună din Argeș. Cadavrul unei femei a fost mutat după deces

Sursă: Realitatea.Net

Anchetă de amploare în comuna Negrași, din județul Argeș, unde a fost descoperit trupul unei femei, care pare că a fost mutat ulterior decesului.

”În seara zilei de 08 iunie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Costeşti au fost sesizaţi cu privire la faptul că o persoană ar fi fost găsită decedată, în împrejurări ce ridică suspiciuni, în comuna Negraşi. La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Rociu, care au constatat că cele sesizate se confirmă, în sensul că o femeie de 71 de ani a fost găsită decedată, rezultând şi indicii referitoare la faptul că trupul neînsufleţit a fost mutat ulterior momentului la care a survenit decesul”, a anunțat, marţi seară, IPJ Argeş.

Cercetările au fost preluate de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, împreună cu poliţiştii din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale Argeş.

”Primele cercetări, realizate în noaptea de 08 spre 09 iunie a.c., au relevat faptul că trupul femeii nu prezenta urme de violenţă. Pentru stabilirea cauzelor decesului, în cursul zilei de astăzi, 09 iunie, a fost efectuată necropsia, iar în urma concluziilor preliminare ale medicului legist a rezultat că moartea a fost neviolentă”, mai arată Poliţia.

În acest caz, oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs incidentul.