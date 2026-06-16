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Locale· 1 min citire
Scandal de proporții la Spitalul Judeţean Arad. Un livrator din Sri Lanka a fost agresat de un agent de pază -VIDEO
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 13:16
Actualizat16 iun. 2026, 13:17
Scene șocante în curtea Spitalului Judeţean Arad. Un livrator din Sri Lanka a fost agresat miercuri de un agent de pază, în urma unui schimb de replici.
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