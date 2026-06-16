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Scandal de proporții la Spitalul Judeţean Arad. Un livrator din Sri Lanka a fost agresat de un agent de pază -VIDEO

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 13:16
Actualizat16 iun. 2026, 13:17

Scene șocante în curtea Spitalului Judeţean Arad. Un livrator din Sri Lanka a fost agresat miercuri de un agent de pază, în urma unui schimb de replici.

Livratorul a fost pălmuit de agentul de pază

Inspectoratul de Poliție Județean Arad a transmis că livratorul a parcat maşina în dreptul unui semn de ”oprirea interzisă” şi, după un schimb de replici cu agentul de pază al unităţii medicale, a fost pălmuit.

Poliția a deschis un dosar penal

Potrivit reprezentanților instituției, în acest caz a fost deschis un dosar penal, iar oamenii legii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor în care s-a produs incidentul.

”La data de 15 iunie a.c., în jurul orei 18.14, poliţiştii Biroului de Ordine Publică au fost sesizaţi despre faptul că, un bărbat ar fi fost lovit de către un agent de pază, în curtea unei unităţi medicale din municipiu. În cauză a fost întocmit un dosar penal, pentru lovire sau alte violenţe”, a transmis, marţi, IPJ Arad.

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