Coșmar în Belfast. Proteste violente împotriva migranților. Case incendiate, magazine devastate. O familie de români, salvată de poliție

Străzile din Belfast au fost scena unor episoade de violență extremă după ce proteste declanșate pe fondul tensiunilor legate de imigrație au degenerat în revolte de amploare. Vehicule au fost incendiate, magazine au fost jefuite și distruse, iar mai multe locuințe ocupate de imigranți au devenit ținta grupurilor de huligani care au acționat în diferite zone ale orașului.

Tulburările au izbucnit marți seară și au continuat ore întregi, autoritățile fiind nevoite să intervină pentru a împiedica extinderea violențelor. În paralel, liderii politici și forțele de ordine au făcut apel la calm și au avertizat că grupările extremiste încearcă să exploateze un incident izolat pentru a alimenta tensiuni în comunitate.

Un atac cu cuțitul a declanșat valul de furie

Evenimentele au avut loc la scurt timp după ce poliția a anunțat punerea sub acuzare a unui cetățean sudanez în vârstă de 30 de ani pentru un atac cu cuțitul produs în partea de nord a capitalei nord-irlandeze.

Incidentul fusese filmat, iar imaginile au circulat rapid pe rețelele sociale, generând reacții puternice și numeroase mesaje care îndemnau la organizarea unor manifestații.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, bărbatul acuzat ajunsese în Irlanda de Nord în anul 2023, după ce trecuse prin Paris și Dublin.

În orele care au urmat anunțului făcut de poliție, mai multe grupuri au început să mobilizeze oameni pentru proteste împotriva imigrației, iar situația a degenerat rapid.

Locuințe luate cu asalt și afaceri distruse

Conform informațiilor publicate de presa britanică, una dintre cele mai tensionate zone a fost Shankill Road din Belfast.

Acolo, un grup de protestatari a pătruns într-o locuință ocupată de o familie aparținând unei minorități etnice, susținând că încearcă să „elibereze locul”.

În aceeași zonă, două magazine de telefonie mobilă au fost jefuite, iar un magazin african a fost incendiat.

Mai multe imagini distribuite pe internet au surprins clădiri în flăcări, fum gros ridicându-se deasupra cartierelor și echipe de intervenție care încercau să limiteze pagubele.

Violențele s-au extins și în alte localități

Belfastul nu a fost singurul oraș afectat.

Proteste și incidente au fost raportate în Antrim, Bangor și Ballymena, unde autoritățile au intervenit pentru a dispersa grupurile de manifestanți.

În Newtownabbey, două autoturisme au fost incendiate.

Ecourile tensiunilor au ajuns și la Londra, unde aproximativ 60 de protestatari s-au adunat în Piața Parlamentului. Potrivit relatărilor din presa britanică, participanții au acuzat poliția de trădare și au încercat să provoace confruntări cu forțele de ordine.

Figuri controversate au alimentat apelurile la proteste

Înaintea izbucnirii revoltelor, mai multe personalități asociate discursului anti-imigrație au distribuit pe rețelele sociale imagini și mesaje legate de atacul din Belfast.

Printre cei care au promovat conținutul s-a numărat și Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut sub numele de Tommy Robinson, unul dintre cei mai controversați activiști de extremă dreapta din Marea Britanie.

Acesta a redistribuit videoclipul incidentului și a lansat apeluri pentru organizarea de proteste atât în centrul Londrei, cât și în alte regiuni ale Regatului Unit.

În paralel, mai mulți comentatori conservatori din Marea Britanie și Statele Unite au transmis mesaje similare, cerând organizarea unor manifestații repetate.

Mesajele lui Elon Musk au atras atenția

În centrul controversei s-a aflat și Elon Musk, care a redistribuit mai multe postări cu încărcătură politică referitoare la situația din Irlanda de Nord.

Potrivit relatărilor din presa britanică, miliardarul a publicat mesajul:

„Numai protestând în mod repetat și zgomotos va exista vreo schimbare!”

Anterior, acesta redistribuise și un videoclip în care apărea spunând:

„Ori lupți înapoi, ori mori”

Mesajul era însoțit de textul:

„La asta se reduce totul.”

În timp ce liderii politici făceau apel la calm, iar în Belfast continuau să ardă locuințe și mașini, Musk a răspuns unei postări a lui Richard Tice, lider adjunct al partidului Reform UK.

„Doar Restore Britain poate salva Marea Britanie. Este singura cale”, a scris acesta.

Cu doar câteva ore înainte de izbucnirea revoltelor, Elon Musk redistribuise și o postare a lui Tommy Robinson care conținea o listă cu proteste programate în Irlanda de Nord și Anglia.

La acea postare, Musk a adăugat:

„Numai protestând ÎN MOD REPETAT și ZGOMOTOS va exista vreo schimbare.”

Un partid cere blocarea totală a vizelor pentru Sudan

Pe fondul tensiunilor, partidul Reform a anunțat că, în eventualitatea în care va ajunge la guvernare, va introduce o interdicție totală privind acordarea vizelor pentru cetățenii sudanezi.

Declarația a alimentat și mai mult dezbaterile privind imigrația și măsurile care ar trebui adoptate după atacul care a declanșat actualul val de proteste.

Poliția avertizează că extremiștii distrug chiar comunitățile pe care pretind că le apără

Autoritățile din Irlanda de Nord și Marea Britanie au condamnat ferm violențele și au transmis că persoanele implicate în incendieri, jafuri și agresiuni nu protejează comunitățile locale, ci contribuie la distrugerea acestora.

Poliția a cerut populației să nu răspundă apelurilor lansate de grupările extremiste și să nu participe la acțiuni care pot conduce la escaladarea conflictelor.

Oficialii au subliniat că victimele revoltelor au fost inclusiv locuitori ai cartierelor în care s-au produs incidentele, precum și proprietari de afaceri locale care nu aveau nicio legătură cu evenimentele care au declanșat protestele.

O familie de români a fost evacuată de urgență

Printre persoanele prinse în mijlocul haosului s-a aflat și o familie de români.

Potrivit relatărilor apărute pe rețelele sociale, membrii familiei au fost scoși din zonă de forțele de ordine și transportați într-un loc sigur.

Mama copilului a publicat un mesaj emoționant în care descria momentele trăite.

„Dragii mei, suntem in siguranța

Va rog sa ma iertați ,nu pot răspunde la toată lumea in aceasta situație

Au dat foc la absolut tot,mașini,dubă,aproape și la casă..

Nu mi-au dat voie sa filmez,dar ne-a luat in siguranța,Slavă lui Dumnezeu

Domnul sa va păzească pe toți”, a scris femeia pe pagina sa de socializare.

Mesajul era însoțit de un videoclip în care apare copilul familiei, vizibil speriat de ceea ce se întâmpla în jur.

Apeluri controversate distribuite online

Pe măsură ce revoltele se extindeau, Tommy Robinson a continuat să distribuie informații și imagini din Belfast.

La un moment dat, acesta a publicat imagini cu un magazin cuprins de flăcări și a susținut:

„Afaceri străine sunt distruse în Belfast.”

De asemenea, activistul a afirmat că locuințele incendiate erau proprietăți de tip HMO (House in Multiple Occupation), adică imobile în care locuiesc mai multe persoane.

În trecut, Robinson a susținut în repetate rânduri că acest tip de locuințe contribuie la problemele generate de cazarea solicitanților de azil.

Tot el a redistribuit și o postare care îi îndemna pe participanții la proteste să nu își ia telefoanele mobile cu ei.

„Tehnologia și dispozitivele de înregistrare... nu ajută pe nimeni, este vorba despre salvarea țării noastre, nu despre a le oferi autorităților posibilitatea să folosească aceste lucruri împotriva patrioților și să ne distrugă”, se arăta în mesajul redistribuit.

Pe fondul violențelor, forțele de ordine au rămas în stare de alertă, iar autoritățile monitorizează în continuare situația pentru a preveni apariția unor noi incidente în Belfast și în alte orașe din Regatul Unit.