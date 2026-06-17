Fetița de 12 ani din Bistrița Năsăud lovită pe trotuar a murit la spital. Ceilalți răniți au fost externați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 08:07

Fetița de 12 ani lovită de o mașină pe un trotuar din Mureșenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, a murit la spital. Copila fusese rănită grav luni, după ce un autoturism a ajuns pe trotuar și a lovit trei persoane.

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