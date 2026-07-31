Bărbat de 70 de ani, agresat pe o stradă din Timiș. Fiul victimei și un șofer care a intervenit au fost și ei atacați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 15:08

Un incident violent petrecut în localitatea Giroc, județul Timiș, s-a soldat cu trei persoane agresate, după ce un conflict izbucnit în plină stradă a degenerat. Un bărbat de 70 de ani a fost atacat de doi tineri, iar fiul acestuia și un șofer care a încercat să oprească scandalul au devenit, la rândul lor, victime ale agresiunii. Polițiștii au identificat ambii suspecți, iar unul dintre ei a fost deja depistat.

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