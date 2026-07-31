Bărbat de 70 de ani, agresat pe o stradă din Timiș. Fiul victimei și un șofer care a intervenit au fost și ei atacați

Un incident violent petrecut în localitatea Giroc, județul Timiș, s-a soldat cu trei persoane agresate, după ce un conflict izbucnit în plină stradă a degenerat. Un bărbat de 70 de ani a fost atacat de doi tineri, iar fiul acestuia și un șofer care a încercat să oprească scandalul au devenit, la rândul lor, victime ale agresiunii. Polițiștii au identificat ambii suspecți, iar unul dintre ei a fost deja depistat.
Conflictul a izbucnit pe o stradă din Giroc
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, incidentul s-a produs în cursul zilei de 30 iulie, în jurul orei 11:40, pe strada Semenic din localitatea Giroc.
Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112 și s-au deplasat imediat la fața locului pentru a stabili împrejurările în care s-a produs conflictul.
Primele cercetări arată că, în urma unui conflict spontan, doi tineri l-ar fi agresat fizic pe un bărbat în vârstă de 70 de ani.
Fiul victimei și un șofer au intervenit, dar au fost bătuți
În încercarea de a-l apăra pe tatăl său, fiul bărbatului a intervenit în conflict. În același timp, un conducător auto aflat în zonă a încercat să calmeze spiritele și să oprească altercația.
Potrivit polițiștilor, ambii au fost însă agresați de cei doi atacatori, conflictul extinzându-se înainte de sosirea echipajelor de ordine publică.
Unul dintre agresori a fost găsit de polițiști
În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au reușit să îi identifice pe cei doi suspecți implicați în incident.
Unul dintre aceștia, un tânăr în vârstă de 21 de ani, a fost depistat de polițiști și transportat ulterior la Clinica de Psihiatrie „Eduard Pamfil” din Timișoara pentru evaluare.
Cel de-al doilea suspect este în continuare căutat, iar polițiștii desfășoară activități pentru localizarea acestuia.
Poliția a evaluat riscul și a deschis dosar penal
În urma intervenției, polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului pentru a stabili dacă se impune emiterea unui ordin de protecție provizoriu.
Concluzia autorităților a fost că, în acest caz, nu există un risc iminent care să justifice o astfel de măsură.
Totodată, oamenii legii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate.