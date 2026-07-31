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Locale· 2 min citire
Accident grav în Suceava după o depășire periculoasă. Victima este un șofer de 24 de ani
Accident rutier
Un tânăr de 24 de ani din orașul Salcea, județul Suceava, a fost rănit ușor în urma unui accident rutier produs pe DN2-E85, în localitatea Roșiori. Evenimentul s-a petrecut după ce acesta a efectuat o manevră de depășire într-o zonă în care circulația din sens opus nu îi permitea acest lucru.
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