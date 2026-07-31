Accident grav în Suceava după o depășire periculoasă. Victima este un șofer de 24 de ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 31 iul. 2026, 11:56

Un tânăr de 24 de ani din orașul Salcea, județul Suceava, a fost rănit ușor în urma unui accident rutier produs pe DN2-E85, în localitatea Roșiori. Evenimentul s-a petrecut după ce acesta a efectuat o manevră de depășire într-o zonă în care circulația din sens opus nu îi permitea acest lucru.

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