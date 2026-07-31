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Accident grav în Suceava după o depășire periculoasă. Victima este un șofer de 24 de ani

Accident rutier

Accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 31 iul. 2026, 11:56

Un tânăr de 24 de ani din orașul Salcea, județul Suceava, a fost rănit ușor în urma unui accident rutier produs pe DN2-E85, în localitatea Roșiori. Evenimentul s-a petrecut după ce acesta a efectuat o manevră de depășire într-o zonă în care circulația din sens opus nu îi permitea acest lucru.

Depășire riscantă pe unul dintre cele mai circulate drumuri din România

Potrivit primelor informații, tânărul conducea o autoutilitară Mercedes-Benz și s-a angajat în depășirea unei căruțe care circula pe același sens de mers.

În acel moment, din direcția opusă se apropia un camion DAF cu semiremorcă, condus regulamentar de un șofer ucrainean în vârstă de 58 de ani. Din cauza spațiului insuficient, cele două vehicule au intrat în coliziune.

Autoutilitara a fost proiectată într-o mașină parcată

Impactul dintre autoutilitară și autocamion a fost suficient de puternic pentru ca Mercedes-ul să fie aruncat în afara carosabilului, unde a lovit un autoturism Volkswagen aflat parcat.

Din fericire, în autoturismul staționat nu se aflau persoane în momentul producerii accidentului.

Șoferul autoutilitarei a ajuns la spital

În urma coliziunii, conducătorul autoutilitarei, în vârstă de 24 de ani, a suferit răni ușoare și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

La locul accidentului au intervenit echipaje de poliție și cadre medicale, care au acordat primul ajutor și au transportat victima la spital pentru investigații suplimentare.

Oamenii legii au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Primele verificări indică faptul că manevra de depășire efectuată de șoferul autoutilitarei ar fi fost principala cauză a impactului.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

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