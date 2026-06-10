Doi bărbați din Dolj, reținuți după ce au înjunghiat un tânăr de 21 de ani

Sursă: realitatea.net

Doi bărbați din județul Dolj, în vârstă de 47 și 50 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce l-au atacat pe un tânăr de 21 de ani cu un obiect tăietor-înțepător, pe o stradă din comuna Celaru. Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute și a fost declanșat pe fondul consumului de alcool.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, polițiștii au fost sesizați de victimă, un tânăr din comuna Apele Vii, care a reclamat că a fost agresat de cei doi bărbați. În urma cercetărilor, s-a stabilit că agresiunea s-a produs pe DC 147, în comuna Celaru, în cadrul unui conflict spontan izbucnit după ce participanții consumaseră băuturi alcoolice.

Cei doi agresori i-au provocat victimei o plagă la nivelul membrului inferior stâng, tânărul fiind transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Bărbații au fost reținuți sub acuzația de lovire sau alte violențe și urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în vederea luării unor măsuri preventive.