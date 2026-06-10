Grecia declară război „rezervărilor” ilegale de pe plaje: amenzi de sute de euro

Autoritățile din Grecia au lansat o amplă campanie de eliberare a plajelor publice, vizând turiștii care își rezervă ilegal locurile prin lăsarea diferitelor obiecte peste noapte. Cei care încalcă regulile riscă amenzi de până la 300 de euro.

Practică întâlnită frecvent în sezonul estival, rezervarea neautorizată a spațiilor de pe plajă a devenit o problemă tot mai mare în stațiunile elene. Pentru a combate fenomenul, echipele municipalităților intervin încă de la primele ore ale dimineții și ridică obiectele abandonate, inclusiv cu ajutorul utilajelor.

Plajele publice trebuie să rămână accesibile tuturor

În zone turistice populare, precum Halkidiki, autoritățile au descoperit că unii vizitatori își asigură locurile pentru ziua următoare lăsând pe nisip umbrele, șezlonguri, mese de plajă și alte obiecte personale. În unele cazuri, acestea sunt chiar fixate cu lanțuri și lacăte pentru a împiedica mutarea lor.

Reprezentanții administrației locale atrag atenția că astfel de practici sunt interzise, deoarece plajele publice trebuie să rămână disponibile tuturor vizitatorilor în condiții egale. Doar operatorii economici autorizați pot ocupa anumite suprafețe de pe litoral, conform contractelor și reglementărilor în vigoare.

„Plaja este un spațiu public și trebuie să fie accesibilă tuturor. Nimeni nu are dreptul să rezerve o porțiune pentru uz personal”, au transmis oficialii locali.

Amenzi de până la 300 de euro

Controalele au fost extinse și în nordul Greciei, pe litoralul dintre Kavala și Alexandroupolis. Turiștii pot utiliza gratuit propriile umbrele și șezlonguri pe plajele municipale, însă au obligația de a le lua cu ei atunci când părăsesc zona.

Pentru descurajarea ocupării abuzive a spațiului public, autoritățile au introdus sancțiuni financiare consistente. Persoanele care lasă obiecte pe plajă peste noapte riscă amenzi de până la 300 de euro.

Municipalitățile anunță că verificările vor continua pe tot parcursul sezonului estival, în contextul creșterii numărului de turiști și al cererii tot mai mari pentru locurile gratuite de pe plajele publice.