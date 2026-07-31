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Extern· 1 min citire
Italia suspendă temporar acordul Schengen cu Spania, pe fondul crizei migranților din Maroc. Anunțul, făcut de premierul Giorgia Meloni
Migranți preluați de forțele de ordine spaniole (Profimedia)
Italia a decis suspendarea temporară a regimului de liberă circulație Schengen pentru legăturile maritime și aeriene cu Spania, pe fondul crizei migranților proveniți din Maroc. Premierul Giorgia Meloni a anunțat reintroducerea controalelor la frontieră, măsura fiind catalogată drept „extraordinară” și necesară pentru protejarea securității naționale.
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