Italia suspendă temporar acordul Schengen cu Spania, pe fondul crizei migranților din Maroc. Anunțul, făcut de premierul Giorgia Meloni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 20:58

Italia a decis suspendarea temporară a regimului de liberă circulație Schengen pentru legăturile maritime și aeriene cu Spania, pe fondul crizei migranților proveniți din Maroc. Premierul Giorgia Meloni a anunțat reintroducerea controalelor la frontieră, măsura fiind catalogată drept „extraordinară” și necesară pentru protejarea securității naționale.

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