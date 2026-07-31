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Italia suspendă temporar acordul Schengen cu Spania, pe fondul crizei migranților din Maroc. Anunțul, făcut de premierul Giorgia Meloni

Migranți preluați de forțele de ordine spaniole (Profimedia)

Migranți preluați de forțele de ordine spaniole (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 20:58

Italia a decis suspendarea temporară a regimului de liberă circulație Schengen pentru legăturile maritime și aeriene cu Spania, pe fondul crizei migranților proveniți din Maroc. Premierul Giorgia Meloni a anunțat reintroducerea controalelor la frontieră, măsura fiind catalogată drept „extraordinară” și necesară pentru protejarea securității naționale.

Într-un mesaj transmis și pe rețelele de socializare, Meloni a explicat că restricțiile vor fi aplicate strict pe durata considerată necesară, subliniind că se acordă o atenție specială limitării impactului asupra fluxurilor turistice de vară.

Roma afirmă că este pregătită să sprijine orice inițiativă europeană menită să ajute instituțiile spaniole în restabilirea controlului asupra frontierelor externe ale Uniunii Europene.

Guvernul italian justifică decizia prin necesitatea apărării siguranței cetățenilor, combaterii imigrației neregulamentare și destructurării rețelelor criminale implicate în traficul de persoane. Reintroducerea controalelor este considerată o măsură de prevenție în contextul presiunii migratorii crescute din ultimele zile.

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