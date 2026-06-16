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Locale· 2 min citire
Accident în Craiova. O șoferiță de 19 ani a pierdut controlul volanului și a doborât un stâlp de beton
Accident în Craiova
Publicat16 iun. 2026, 16:17
Actualizat16 iun. 2026, 16:37
O tânără de 19 ani a fost rănită, marți după-amiază, în urma unui accident produs în municipiul Craiova. Accidentul a avut loc în jurul orei 14.20, pe strada Brestei.
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