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Accident în Craiova. O șoferiță de 19 ani a pierdut controlul volanului și a doborât un stâlp de beton

Accident în Craiova

Accident în Craiova

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 iun. 2026, 16:17
Actualizat16 iun. 2026, 16:37

O tânără de 19 ani a fost rănită, marți după-amiază, în urma unui accident produs în municipiul Craiova. Accidentul a avut loc în jurul orei 14.20, pe strada Brestei.

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la producerea accidentului rutier. La fața locului au ajuns polițiștii din cadrul Biroului Rutier Craiova. Potrivit polițiștilor, tânăra este din comuna Orodel, județul Dolj. Aceasta conducea un autoturism pe strada Brestei, iar la intersecția cu strada Maria Tănase a pierdut controlul direcției de mers. Mașina a intrat apoi în coliziune cu un stâlp din beton aflat pe trotuar. Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.

Ce au transmis polițiștii despre accident

”La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova care au stabilit faptul că o tânără, de 19 ani, din comuna Orodel, în timp ce conducea un autoturism pe strada Brestei din municipiul Craiova, la intersecția cu strada Maria Tănase, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un stâlp din beton”, potrivit IPJ Dolj.

Tânăra a fost transportată la spital

În urma accidentului, conducătoarea auto a avut nevoie de îngrijiri medicale. Aceasta a fost transportată la spital.

Tânăra a fost testată cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii au deschis dosar penal

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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