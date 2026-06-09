Greșeala colosală pe care majoritatea românilor o fac atunci când prepară socată. Ce parte a plantei nu trebuie să ajungă în băutură

Sursă: Realitatea.Net

Suntem în plin sezon al socului, iar mii de români pregătesc una dintre cele mai apreciate băuturi ale verii: socata. Aromată, răcoritoare și ușor de făcut acasă, aceasta nu lipsește din multe gospodării în lunile de primăvară și început de vară. Totuși, specialiștii avertizează că o greșeală frecventă în procesul de preparare poate afecta atât gustul, cât și siguranța consumului.

Mulți oameni pun la macerat florile de soc împreună cu crenguțele și tulpinile verzi, considerând că acestea fac parte din aceeași inflorescență și nu prezintă niciun risc. În realitate, experții în plante sălbatice comestibile recomandă îndepărtarea atentă a tuturor părților verzi înainte de preparare.

Tradițional, socata se prepară exclusiv din florile plantei. Acestea oferă aroma delicată și parfumul specific care au făcut băutura atât de populară.

În schimb, frunzele, tulpinile verzi și ramurile tinere conțin compuși naturali care, în anumite condiții, pot provoca reacții digestive neplăcute. Din acest motiv, culegătorii cu experiență recomandă desprinderea florilor cât mai aproape de baza inflorescenței și eliminarea tuturor porțiunilor verzi înainte de macerare.

Specialiștii precizează că prezența accidentală a unei cantități foarte mici de tulpină nu reprezintă, de regulă, un pericol major, însă utilizarea unor cantități mai mari nu este recomandată.

Ce simptome pot apărea

Consumul unor părți verzi ale socului poate provoca disconfort digestiv, mai ales în cazul persoanelor sensibile.

Printre simptomele raportate se numără:

greață;

dureri și crampe abdominale;

vărsături;

diaree;

stare generală de disconfort gastric.

Intensitatea reacțiilor poate varia de la o persoană la alta, însă experții recomandă respectarea rețetelor tradiționale tocmai pentru a evita astfel de situații.

Aceleași reguli sunt valabile și pentru prepararea siropului de soc, unde florile trebuie curățate cu atenție înainte de utilizare.

Cum se culeg corect florile

Calitatea socatei începe încă din momentul recoltării. Specialiștii recomandă culegerea florilor în zile însorite, după dispariția rouăi, atunci când inflorescențele sunt complet deschise și au un parfum intens.

Florile trebuie să fie proaspete, fără semne de ofilire sau deteriorare. După recoltare, acestea se verifică atent pentru îndepărtarea insectelor și a tulpinilor verzi.

Mulți cunoscători evită spălarea abundentă a florilor, deoarece polenul contribuie semnificativ la aroma caracteristică a băuturii.

Un exemplu despre cât de important este să cunoaștem plantele pe care le consumăm

Interesul tot mai mare pentru culesul plantelor sălbatice a readus în atenție o regulă esențială: o plantă considerată comestibilă nu este neapărat sigură în întregime.

În cazul socului, generații întregi au folosit florile pentru băuturi și siropuri, însă alte părți ale plantei au fost evitate tocmai din cauza compușilor naturali pe care îi conțin, potrivit sursei.