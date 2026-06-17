Ce înseamnă alertele de călătorie emise de MAE. Motivul pentru care nu ar trebui să le ignori înainte de o vacanță în străinătate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 14:44

Înainte de a pleca în străinătate, majoritatea românilor verifică prețurile biletelor și cazarea, dar omit un aspect esențial: avertismentele de călătorie. Acestea pot oferi informații importante despre riscurile din țara de destinație și îi pot ajuta să evite situațiile neplăcute.

Distribuie articolul