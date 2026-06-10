Țara din Europa unde vacanța costă aproape la jumătate. Se află în apropierea României

Pentru cei care își fac planuri de concediu și încearcă să găsească destinații unde bugetul să nu fie serios afectat, noile statistici europene vin cu surprize importante.

Datele arată că în timp ce unele destinații au rămas accesibile și în 2026, altele au devenit semnificativ mai scumpe, transformând alegerea locului de vacanță într-un factor esențial pentru economiile unei familii.

Destinația europeană care conduce detașat topul celor mai mici prețuri

Potrivit unei analize realizate de Oficiul Federal de Statistică din Germania (Destatis), care a comparat costurile hotelurilor și restaurantelor din cele mai importante destinații turistice europene, Macedonia de Nord se află pe primul loc în clasamentul celor mai ieftine țări pentru vacanță.

Statisticile aferente lunii aprilie 2026 arată că turiștii plătesc aici cu 52% mai puțin decât în Germania pentru servicii similare.

Imediat după Macedonia de Nord se situează Bulgaria, unde nivelul prețurilor este cu 47% mai redus.

Pentru turiștii care urmăresc să reducă cheltuielile fără să renunțe la vacanță, diferențele sunt suficient de mari încât să însemne economii de câteva sute de euro pe durata unui singur sejur.

Sudul Europei continuă să atragă prin prețurile avantajoase

Raportul Destatis evidențiază și alte destinații unde costurile rămân semnificativ mai mici.

În Muntenegru, hotelurile și restaurantele sunt mai ieftine cu 39%, în timp ce Portugalia oferă prețuri cu 30% mai reduse.

Unde ajunge vacanța să coste mult mai mult

La polul opus se află statele europene în care turiștii trebuie să fie pregătiți pentru note de plată considerabil mai mari.

În Belgia, serviciile similare costă cu 13% mai mult decât în Germania, iar în Olanda cu 14% mai mult.

Diferențele cresc și mai mult în nordul continentului. Finlanda este cu 10% mai scumpă, Suedia cu 12%, iar Norvegia depășește nivelul german cu nu mai puțin de 34%.

Elveția și Islanda, campioanele Europei la prețuri

Cele mai ridicate costuri pentru turiști au fost înregistrate în Elveția și Islanda.

Potrivit comparației realizate de Destatis, în ambele țări hotelurile și restaurantele sunt cu aproximativ 49% mai scumpe.

Pentru a ilustra diferențele, specialiștii oferă un exemplu simplu: dacă pentru o masă la restaurant sau pentru un serviciu hotelier un turist plătește 100 de euro în Germania, în Spania aceeași cheltuială ar ajunge, în medie, la aproximativ 78 de euro.

Calculele au fost realizate folosind paritățile puterii de cumpărare stabilite de Eurostat și evidențiază cât de mult poate influența alegerea destinației costul total al unei vacanțe.