MIRACOL pe Everest: ghid nepalez declarat mort, găsit în viață după 6 zile

Sursă: Realitatea.Net

Un ghid nepalez în vârstă de 30 de ani a fost găsit în viață joi pe versanții Everestului, la altitudinea de peste 8.000 de metri, la șase zile după ce fusese declarat dispărut și considerat decedat, au anunțat salvatorii. Cazul este considerat unul extrem de rar, având în vedere condițiile extreme de pe cel mai înalt vârf din lume.

Hillary Dawa Sherpa, un ghid nepalez în vârstă de 30 de ani, a fost descoperit în viață joi dimineață pe versanții Everestului, la șase zile după ce fusese declarat dispărut și considerat mort. Potrivit salvatorilor citați de AFP, bărbatul a fost găsit târându‑se spre tabăra de bază de către o echipă a Comitetului de Control al Poluării Sagarmatha, organizație care monitorizează zona și colectează deșeurile lăsate de alpiniști.

Sherpa a fost preluat imediat de un elicopter și transportat la un spital din Kathmandu. Deocamdată nu au fost oferite detalii despre starea sa de sănătate.

Alpinist experimentat, Hillary Dawa Sherpa ajunsese pe vârf pe 29 martie, alături de britanicul Chris Thrall. Cei doi s‑au separat în timpul coborârii dintre taberele 4 și 3, iar Thrall a povestit ulterior că l‑a văzut pe colegul său oprindu‑se pentru o scurtă pauză, asigurându‑l că este bine. Britanicul a fost nevoit să intervină pentru a ajuta un alt alpinist aflat în stare critică, moment în care urma lui Sherpa s‑a pierdut.

Descoperirea ghidului în viață vine la finalul unui sezon de primăvară record pe Everest, cu peste o mie de ascensiuni reușite și mai multe recorduri doborâte, inclusiv cel al celor 275 de urcări într‑o singură zi. Totuși, sezonul a fost marcat și de tragedii: cinci alpiniști au murit anul acesta pe munte, comparativ cu 18 în 2023.