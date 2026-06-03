Cea mai abruptă stradă din Anglia, o provocare zilnică pentru locuitori. Iarna, oamenii sunt nevoiți să poarte colțari pentru a putea ieși din case

Sursă: Realitatea.net

O stradă din orașul Bristol, considerată cea mai abruptă din Anglia, continuă să atragă atenția atât prin particularitățile sale spectaculoase, cât și prin dificultățile cu care se confruntă locuitorii. Deși a devenit o atracție turistică renumită, viața de zi cu zi pe această arteră poate fi o adevărată provocare, mai ales în sezonul rece.

Situată în cartierul Totterdown, Vale Street este cunoscută pentru panta sa impresionantă, care transformă activități obișnuite precum mersul pe jos, parcarea mașinii sau transportul unor obiecte voluminoase în adevărate teste de echilibru și atenție.

Vale Street, strada care a intrat în Cartea Recordurilor neoficiale ale Marii Britanii

În anul 2019, Vale Street a fost recunoscută drept cea mai abruptă stradă din Anglia, având o înclinație de aproximativ 22 de grade. Deși măsoară doar în jur de 200 de metri lungime, diferența de nivel dintre cele două capete ale sale este de aproximativ 17 metri.

Din cauza pantei accentuate, șoferii trebuie să fie extrem de precauți atunci când își lasă mașinile parcate. O simplă neatenție poate avea consecințe serioase, existând riscul ca vehiculele să se deplaseze la vale dacă nu sunt asigurate corespunzător.

Pentru a facilita deplasarea pietonilor, autoritățile locale au instalat scări pe ambele laturi ale străzii, însă nici acestea nu elimină complet dificultățile întâmpinate de locuitori.

Iarna transformă strada într-un adevărat obstacol

Cei care locuiesc pe Vale Street spun că s-au adaptat condițiilor speciale ale zonei, însă sezonul rece rămâne cea mai dificilă perioadă a anului.

Gheața și temperaturile scăzute fac ca suprafața drumului să devină extrem de alunecoasă, iar deplasarea fără echipamente speciale poate fi periculoasă.

Un rezident al străzii, care locuiește în zonă de mai bine de un deceniu, a explicat că mulți localnici folosesc colțari atașați la încălțăminte pentru a putea merge în siguranță pe timpul iernii. Aceste accesorii sunt prevăzute cu crampoane metalice care oferă aderență suplimentară pe suprafețele înghețate.

În unele situații, oamenii se sprijină de stâlpii de iluminat pentru a urca panta, iar șoferii aleg să își poziționeze mașinile într-un mod neobișnuit pentru a reduce riscul de alunecare.

Livrările și activitățile obișnuite devin adevărate provocări

Panta extrem de abruptă complică și activitățile de zi cu zi. Transportul electrocasnicelor, mobilierului sau al altor obiecte grele necesită adesea eforturi suplimentare.

Locuitorii povestesc că firmele de livrări întâmpină frecvent dificultăți atunci când trebuie să ajungă la anumite proprietăți de pe stradă, iar uneori proprietarii sunt nevoiți să își transporte singuri bunurile până la locuințe.

În ciuda acestor inconveniente, cei care trăiesc în zonă spun că s-au obișnuit cu particularitățile locului și apreciază caracterul unic al cartierului.

Atracție turistică și loc de desfășurare pentru evenimente inedite

Faima dobândită de Vale Street a transformat-o într-un punct de interes pentru vizitatorii din întreaga țară. Mulți turiști vin special pentru a vedea celebra pantă și pentru a testa dificultatea urcării acesteia.

Strada găzduiește și evenimente locale neobișnuite, unul dintre cele mai cunoscute fiind concursul de rostogolit ouă de Paște, unde participanții lasă ouăle să coboare pe panta abruptă într-o competiție devenită tradiție.

Un alt avantaj remarcat de rezidenți este lipsa problemelor legate de parcări. Din cauza înclinației accentuate, mulți șoferi evită să își lase mașinile în zonă.

Strada a devenit celebră și datorită unei opere Banksy

Vale Street a atras atenția internațională și în anul 2020, când la baza sa a apărut o lucrare realizată de celebrul artist stradal Banksy.

Opera, intitulată Aachoo!!, înfățișa o femeie surprinsă în timp ce strănută cu atâta forță încât îi sunt proiectate proteza dentară și alte obiecte. Imaginea a devenit rapid virală și a contribuit la creșterea popularității străzii în rândul turiștilor.

Astăzi, Vale Street rămâne una dintre cele mai neobișnuite străzi din Marea Britanie, un loc unde frumusețea și unicitatea peisajului urban vin la pachet cu provocări pe care puțini și le-ar dori în fiecare zi.