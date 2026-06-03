„Minunea” din România: După 14 ani de la inaugurare, Autostrada București-Ploiești va avea, în sfârșit, benzinării

Sursă: Realitatea.Net

Premieră pe Autostrada A3 București – Ploiești: după 14 ani de la inaugurare, șoferii vor beneficia în sfârșit de primele benzinării și spații de servicii moderne. Anunțul a fost făcut oficial de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, care a detaliat planul de dotare a uneia dintre cele mai tranzitate autostrăzi din România.

Potrivit datelor publicate de Economedia, lucrările de execuție pentru primele șase parcări de pe Autostrada A3 București – Ploiești sunt programate să înceapă chiar în această săptămână. Aceste spații vor fi amenajate strategic pe ambele sensuri de mers, în zonele localităților Moara Vlăsiei, Ștefăneștii de Jos și Gruiu. Întregul proiect este derulat de compania OMV Petrom Marketing, entitatea care a câștigat licitația pentru concesionarea acestor suprafețe.

Planul de modernizare prevede transformarea acestor puncte de oprire în complexe integrate. Noile spații vor fi dotate cu stații de alimentare cu carburant, magazine, toalete, dușuri, dar și infrastructură dedicată încărcării autovehiculelor electrice. Deși termenul prevăzut în contract pentru fazele de proiectare și execuție este de 18 luni, oficialii din Ministerul Transporturilor depun eforturi pentru a reduce această perioadă, obiectivul fiind deschiderea primelor benzinării într-un timp mult mai scurt.

Detaliile tehnice și dotările specifice din cele trei noduri rutiere

Configurația viitoarelor spații de servicii diferă în funcție de locație. Cele mai ample și complexe intervenții vor avea loc în zona Moara Vlăsiei. Pe lângă clasicele stații de distribuție a carburanților, aici vor fi ridicate clădiri comerciale care vor găzdui snack-baruri și grupuri sanitare moderne dotate cu dușuri. Un element de noutate îl reprezintă amplasarea unor stații de încărcare electrică de mare putere, capabile să deservească inclusiv vehiculele de transport greu.

În schimb, pe amplasamentele de la Ștefăneștii de Jos și Gruiu, echipele de constructori se vor concentra pe finalizarea și reabilitarea unor structuri care au fost începute cu ani în urmă și ulterior abandonate. În aceste puncte, proiectul pune accent pe componenta de relaxare, urmând să fie amenajate parcări generoase, refugii cu mese în aer liber și alte facilități menite să asigure confortul șoferilor în timpul pauzelor de condus.

Sfârșitul unei anomalii care durează de aproape un deceniu și jumătate

Inaugurată încă din anul 2012, Autostrada București – Ploiești a funcționat până acum fără niciun fel de utilitate elementară pe traseu. Lipsa acestor facilități a reprezentat o sursă constantă de nemulțumire pentru conducătorii auto, care erau obligați să își planifice alimentarea cu combustibil fie înainte de intrarea pe autostradă, fie abia după părăsirea ei.

Chiar dacă distanța rutieră dintre cele două municipii este relativ scurtă, absența unor puncte de alimentare și de odihnă a fost considerată una dintre marile deficiențe de proiectare ale acestei șosele de mare viteză. Demararea lucrărilor actuale promite să rezolve această problemă istorică, oferind în sfârșit condiții optime de siguranță și confort pe A3.

Situația incertă a restului de spații de pe autostradă

În timp ce pentru primele trei locații situația este clară, restul infrastructurii de servicii de pe acest tronson rămâne în așteptare. Pentru celelalte șase spații rămase, localizate în zonele Palanca, Moara Domnească și Bărcănești, procedurile administrative nu au avut același succes.

Licitația de concesiune pentru aceste puncte a fost anulată din cauza unor probleme procedurale, urmând ca autoritățile să reia întregul proces de selecție în perioada următoare. Din acest motiv, pentru cea de-a doua jumătate a spațiilor de servicii de pe autostradă nu există în prezent un calendar oficial de execuție sau un termen estimat pentru finalizare.