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Travel· 1 min citire

Unul dintre cele mai mari aeroporturi românești va fi închis. Ce spun autoritățile?

Avion

Avion

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat20 iul. 2026, 18:42
Actualizat20 iul. 2026, 19:08
SursăRealitatea PLUS

Timp de 20 de zile, unul dintre cele mai importante aeroporturi din vestul țării va fi complet oprit, iar toate zborurile vor fi suspendate. Timp de peste 3 săptămâni, niciun avion nu va putea decola sau ateriza la Timișoara.

Aeroport important din România, închis temporar

Pista va fi închisă între 2 și 22 noiembrie pentru lucrări importante de reparații.

Autoritățile spun că renovările sunt necesare pentru siguranța pasagerilor și pentru îmbunătățirea condițiilor de operare ale aeroportului.

Companiile aeriene au fost deja anunțate, iar pasagerii care aveau deja zboruri planificate sunt sfătuiți să verifice situația zborurilor și să ia legătura cu operatorii de la care au cumpărat biletele.

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