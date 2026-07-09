Coolcations: ghidul complet al vacanțelor răcoroase care cuceresc vara 2026

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 10:16

În timp ce sudul Europei se confruntă cu valuri de căldură tot mai frecvente, un număr tot mai mare de turiști aleg să își petreacă vara în nordul continentului sau în alte destinații cu climă temperată. Iată de ce „coolcation” este cuvântul verii 2026 și care sunt cele mai căutate destinații ale acestui trend.

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