Coolcations: ghidul complet al vacanțelor răcoroase care cuceresc vara 2026

În timp ce sudul Europei se confruntă cu valuri de căldură tot mai frecvente, un număr tot mai mare de turiști aleg să își petreacă vara în nordul continentului sau în alte destinații cu climă temperată. Iată de ce „coolcation” este cuvântul verii 2026 și care sunt cele mai căutate destinații ale acestui trend.
Ce este, de fapt, un „coolcation”
Termenul, apărut inițial în presa de turism în urmă cu câțiva ani, combină cuvintele englezești „cool” și „vacation” și descrie o vacanță aleasă în mod deliberat pentru clima sa răcoroasă, în locul destinațiilor clasice de plajă. Ceea ce părea inițial doar un concept de marketing s-a transformat, potrivit specialiștilor în turism, într-o schimbare structurală reală a comportamentului turiștilor.
Franța și Germania au înregistrat recorduri istorice de temperatură în luna iunie a acestui an, iar coasta de est a Statelor Unite a trecut printr-un val de căldură extremă în iulie, cu peste 100 de milioane de americani aflați sub avertizări meteo. Nu este de mirare, așadar, că tot mai mulți călători aleg să înlocuiască prosopul de plajă cu o haină ușoară de drumeție.
Cifrele din spatele trendului
Datele din industrie confirmă amploarea fenomenului. Platformele de turism au raportat o creștere de 74% a căutărilor pentru destinații cu climă răcoroasă în 2026, în timp ce companiile de închirieri auto estimează o creștere de până la 35% a călătoriilor către Scandinavia. Un nou indice european al destinațiilor răcoroase, publicat în iunie 2026, plasează Islanda pe primul loc, urmată îndeaproape de Finlanda și Norvegia.
Islanda, liderul incontestabil al verii răcoroase
Islanda conduce aproape toate clasamentele destinațiilor „coolcation” din acest an. Temperaturile din Reykjavik depășesc rareori 15°C în luna iulie, iar lumina naturală aproape continuă permite turiștilor să petreacă mult mai mult timp explorând: drumeții pe ghețari, ruta Cercului de Aur sau faimoasa Lagună Albastră.
Norvegia și fiordurile, imaginea perfectă a unei vacanțe răcoroase
Bergen rămâne poarta principală de acces către ținutul fiordurilor norvegiene, cu temperaturi de vară care oscilează, de obicei, între 14°C și 18°C — ideale pentru rutele turistice populare prin Flåm și Geiranger. Mai la nord, Tromsø și Insulele Lofoten oferă peisaje montane spectaculoase și o lumină de vară care nu dispare niciodată complet, fiind considerate una dintre cele mai apreciate destinații „ascunse” ale sezonului, mai puțin aglomerate decât alte puncte turistice nordice consacrate.
Finlanda și Suedia: lacuri, păduri și tradiția saunei
Finlanda atrage tot mai mulți turiști datorită districtului său de lacuri, unde tradiția saunei urmată de o baie rapidă în apă rece rămâne experiența estivală prin excelență. Suedia, la rândul ei, mizează pe arhipelagul din jurul Stockholmului, unde brizele marine mențin temperaturile plăcute chiar și în plină vară, cu valori care rămân de obicei între 15°C și 22°C.
Scoția, Elveția și Austria: alternative montane
Highlands-urile scoțiene oferă peisaje dramatice de lacuri și munți, unde turiștii pot face drumeții de ore întregi fără riscul de epuizare din cauza căldurii. Interesul pentru estetica scoțiană a crescut spectaculos și pe rețelele sociale, Pinterest raportând o creștere de peste 400% a căutărilor legate de peisajele din Highlands.
În zona alpină, Elveția și Austria beneficiază de altitudinea care menține temperaturile scăzute chiar și în lunile de vară, oferind drumeții montane, trenuri panoramice și stațiuni de wellness — o combinație tot mai căutată de turiștii care vor să evite căldura excesivă fără să renunțe la conforturile unei vacanțe premium.
Groenlanda, destinația surpriză a verii
Poate cea mai neașteptată intrare în topul destinațiilor răcoroase este Nuuk, capitala Groenlandei, unde căutările turistice au crescut cu aproape 50% în ultimul an. Vizitatorii pot admira aici soarele de la miezul nopții, pot face excursii cu barca printre aisberguri și balene sau pot explora al doilea cel mai mare sistem de fiorduri din lume.
Dincolo de Europa: Canada rămâne o alegere populară
Pentru turiștii nord-americani care nu doresc un zbor lung, regiunea Banff din Canada rămâne una dintre cele mai accesibile alternative „coolcation”, cu lacuri turcoaz și vârfuri înzăpezite, unde temperaturile de vară rămân, de regulă, între 8°C și 15°C.
O schimbare de durată, nu doar o modă trecătoare
Specialiștii în turism sunt de părere că fenomenul „coolcation” nu este doar un moft sezonier, ci reflectă o schimbare structurală în modul în care oamenii aleg să călătorească, pe măsură ce valurile de căldură devin tot mai frecvente și mai intense. Rămâne însă o întrebare deschisă pentru destinațiile nordice: cum pot gestiona acest aflux tot mai mare de turiști fără a pune presiune excesivă pe infrastructura și mediul lor natural, având în vedere că regiuni precum Lofoten sau Geiranger se confruntă deja cu semne de suprasolicitare turistică.
Sfaturi practice pentru o vacanță răcoroasă reușită
Chiar dacă temperaturile sunt mai blânde, câteva aspecte merită luate în calcul înainte de plecare:
Rezervați din timp — cererea în creștere pentru aceste destinații se traduce deja în prețuri mai mari la cazare și zboruri.
Verificați acoperirea rețelei mobile — în zone precum Islanda rurală sau Groenlanda, semnalul poate fi limitat în afara orașelor mari.
Luați haine variate — chiar și în plină vară, temperaturile pot scădea considerabil în zonele montane sau arctice.
Planificați activități în aer liber — drumețiile, croazierele pe fiorduri și băile geotermale sunt principalele atracții ale acestor destinații.
Sursă date: Euronews, Travel And Tour World, Life in Norway, TravelPirates, Daily Scandinavian