Advertising
Advertising
Travel· 1 min citire
Primul traseu montan, din România, pentru persoanele cu deficiențe de vedere
Traseu montan
Publicat29 iun. 2026, 10:27
SursăRealitatea PLUS
Primul traseu montan din România accesibil pentru persoane cu deficiențe de vedere a fost inaugurat. Demersul vine în sprijinul persoanelor nevăzătoare din România, pentru care mediul montan a reprezentat până acum o provocare, din cauza lipsei infrastructurii.
Citește și
- 09:58Cea mai mare navă de croazieră fluvială va fi lansată pe Dunăre
- 18:27Te-ai plictisit de Mamaia și Dubai? Atunci poti să-ți faci vacanța în...spațiu!
- 19:55Top 2026: Destinația din Europa care ocupă primul loc la siguranță pentru turiști
- 23:54Insula misterioasă care va fi redeschisă după trei decenii. Proiect spectaculos de restaurare a unui loc cu istorie secretă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News