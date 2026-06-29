Primul traseu montan, din România, pentru persoanele cu deficiențe de vedere

Publicat 29 iun. 2026, 10:27 Sursă Realitatea PLUS

Primul traseu montan din România accesibil pentru persoane cu deficiențe de vedere a fost inaugurat. Demersul vine în sprijinul persoanelor nevăzătoare din România, pentru care mediul montan a reprezentat până acum o provocare, din cauza lipsei infrastructurii.

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