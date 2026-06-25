Traseele de mare altitudine din Munţii Bucegi, deschise. Recomandările salvamontiştilor pentru amatorii de drumeții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 20:55

Traseele de mare altitudine din Munţii Bucegi s-au redeschis joi, mai târziu față de anii precedenți, din cauza cantităţilor mari de zăpadă care s-au acumulat în ultimele luni. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Salvamont Prahova care au oferit o serie de recomandări pentru amatorii de drumeții.

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