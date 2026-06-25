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Traseele de mare altitudine din Munţii Bucegi, deschise. Recomandările salvamontiştilor pentru amatorii de drumeții

FOTO: Salvamont Prahova

FOTO: Salvamont Prahova

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 20:55

Traseele de mare altitudine din Munţii Bucegi s-au redeschis joi, mai târziu față de anii precedenți, din cauza cantităţilor mari de zăpadă care s-au acumulat în ultimele luni. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Salvamont Prahova care au oferit o serie de recomandări pentru amatorii de drumeții.

"După ultimele verificări ale stării traseelor montane de mare altitudine din Bucegi şi efectuarea de retuşuri în zonele ce au necesitat unele intervenţii (repararea zonelor cu lanţuri de pe Jepii Mici şi Jepii Mari, înlăturarea zăpezii din potecă La Cerdac, înlăturarea arborilor căzuţi pe trasee, etc.), putem declara oficial deschise toate traseele turistice montane din judeţ", a anunțat, joi, Salvamont Prahova.

Potrivit reprezentanților instituției, deschiderea traseelor s-a întâmplat mai târziu decât în alţi ani, pentru cele de mare altitudine, din cauza cantităţii mari de zăpadă din această iarnă.

"Recomandăm turiştilor ce intenţionează să-şi planifice ture montane să se documenteze asupra traseelor, condiţiilor meteo, programului instalaţiilor de transport pe cablu, să aibă echipament adecvat şi să dea dovadă de prudenţă în parcurgerea traseelor turistice montane", a mai transmis Salvamont Prahova.

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