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Traseele de mare altitudine din Munţii Bucegi, deschise. Recomandările salvamontiştilor pentru amatorii de drumeții
FOTO: Salvamont Prahova
Traseele de mare altitudine din Munţii Bucegi s-au redeschis joi, mai târziu față de anii precedenți, din cauza cantităţilor mari de zăpadă care s-au acumulat în ultimele luni. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Salvamont Prahova care au oferit o serie de recomandări pentru amatorii de drumeții.
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