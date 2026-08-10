Emil Boc, după atacul asupra ambulanței în Cluj: „Este nevoie de control al algoritmilor de inteligență artificială”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a reacționat după atacul asupra unei ambulanțe din județul Cluj, cerând investiții în educație și educație digitală, dar și o reglementare mai strictă a conținutului distribuit pe rețelele sociale.
„Ei, cei care salvează vieţile noastre, să fie atacaţi de către ignoranţi, de oameni violenţi, de oameni lipsiţi de responsabilitate!”, a transmis Emil Boc, duminică seară, într-un mesaj video publicat pe Facebook.
Emil Boc condamnă atacul asupra ambulanței
Edilul a condamnat incidentul și a salutat intervenția rapidă a autorităților, subliniind că violența nu își are locul nici în spațiul public, nici în cel privat. Totodată, Boc a spus că, dincolo de pedepsirea celor responsabili, cazul trebuie să provoace o reflecție asupra unor probleme mai largi din societatea românească.
„Dincolo însă de condamnarea şi de pedepsirea exemplară a acestui act de violenţă trebuie să reflectăm asupra unor probleme din societatea românească”, a afirmat fostul premier.
Emil Boc a invocat lipsa de educație, ignoranța și absența gândirii critice, susținând că acestea îi împiedică pe unii oameni să distingă între informațiile reale și cele false. În opinia sa, educația trebuie susținută „prin orice mijloace posibile”, ca instrument de combatere a extremismului, populismului și violenței.
Primarul Clujului cere mai multă educație și gândire critică
Primarul Clujului a insistat și asupra necesității educației digitale, pe fondul influenței tot mai mari a rețelelor sociale. El consideră că oamenii trebuie ajutați să facă diferența între realitate și ficțiune, iar educația în acest domeniu devine necesară la orice vârstă.
Boc solicită control asupra algoritmilor de inteligență artificială
Boc a cerut, de asemenea, controlarea algoritmilor de inteligență artificială și a conținutului online, subiecte care, în opinia sa, trebuie analizate de legiuitorii naționali și europeni.
„Trebuie cu adevărat reglementat conţinutul de pe reţele sociale. Nu cred că interzicerea este soluţia, oricând se vor găsi soluţii de a evita ceea ce interzici, dar de a controla conţinutul informaţiilor din reţele sociale, pentru a nu fi spuse tot felul de prostii, fantezii, incitări la violenţă sau de altă natură este responsabilitatea proprietarilor platformelor digitale”, a mai declarat Emil Boc.
Mesajul acestuia vine după ce autoritățile au deschis o anchetă în cazul ambulanței atacate în județul Cluj. Șapte persoane au fost arestate preventiv în dosar.