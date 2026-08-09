Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Peiu îl acuză pe Bolojan că ține România pe loc: „Premier și ministru interimar la Energie, dar nu are curaj să ia o decizie”
Publicat9 aug. 2026, 22:41
SursăRealitatea PLUS
Bolojan este interimar la ministerul Energiei și nu are curaj să ia măsuri pentru țară, a transmis în exclusivitate la Realitatea PLUS, Petrișor Peiu. În cadrul emisiunii „Miza Zilei” moderată de Ana Maria Păcuraru acesta a mai adăugat că toată țara este blocată de Ilie Bolojan.
Citește și
- 22:35Revoltă în plină criză energetică. Primar PNL: „Oamenii sunt agitați, nervoși și speriați cum nu au fost niciodată”
- 21:51Panglică agățată de firul de contact pe calea ferată din Timiș. O drezină a fost trimisă pentru intervenție
- 21:42Petrișor Peiu avertizează: „Energia s-ar putea scumpi cu 30%, iar motorina va rămâne peste 10 lei”
- 21:10Petrișor Peiu, atac dur după operațiunea cu barjele de pe Dunăre: „Este o improvizație. Problema era cunoscută de 40 de ani”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News