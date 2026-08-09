Dan Dungaciu, avertisment după incidentele cu drone: „La Marea Neagră nu se mai respectă niciun acord și nicio regulă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 17:19

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, avertizează că incidentele cu drone produse în apropierea României arată că situația de la Marea Neagră devine tot mai greu de controlat. Acesta consideră că România ar trebui să inițieze urgent discuții cu Bulgaria, Turcia și Ucraina. În opinia sa, este necesară și implicarea Organizației Națiunilor Unite pentru stabilirea unor reguli clare în regiune. Dungaciu susține în exclusivitate la Realitatea PLUS că Bulgaria a avut o reacție diplomatică mai fermă decât România.

Distribuie articolul