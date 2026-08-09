Dan Dungaciu, avertisment după incidentele cu drone: „La Marea Neagră nu se mai respectă niciun acord și nicio regulă”

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, avertizează că incidentele cu drone produse în apropierea României arată că situația de la Marea Neagră devine tot mai greu de controlat. Acesta consideră că România ar trebui să inițieze urgent discuții cu Bulgaria, Turcia și Ucraina. În opinia sa, este necesară și implicarea Organizației Națiunilor Unite pentru stabilirea unor reguli clare în regiune. Dungaciu susține în exclusivitate la Realitatea PLUS că Bulgaria a avut o reacție diplomatică mai fermă decât România.
Explozia produsă la granița dintre Bulgaria și România
Declarațiile sale vin după explozia unei drone în apropierea fostului punct de trecere a frontierei Kardam. Aparatul s-a prăbușit într-un câmp de floarea-soarelui, la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar. Zona se află la aproximativ un kilometru de o stație de compresoare a conductei transbalcanice de gaze. Incidentul nu a provocat victime sau pagube asupra infrastructurii.
Autoritățile bulgare au afirmat că aparatul ar fi venit din direcția României. Ministerul român al Apărării a transmis însă că radarele militare nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian național către Bulgaria. MApN a precizat că înaintea exploziei nu au fost observate nici ținte cu o traiectorie care să indice o asemenea deplasare. Instituția a anunțat că monitorizează permanent situația din apropierea frontierelor României.
„Bulgarii au transmis două mesaje”
Dan Dungaciu susține că autoritățile de la Sofia au cerut explicații Ucrainei și au deschis discuția despre securitatea Mării Negre. Potrivit acestuia, Bulgaria ar fi convocat ambasadorul Ucrainei pentru clarificarea incidentului. Al doilea mesaj important ar fi propunerea unei dezbateri între statele aflate la Marea Neagră. Reprezentantul AUR consideră că România ar fi trebuit să preia de mai mult timp o asemenea inițiativă.
„Bulgarii au transmis două mesaje. Primul este legat de convocarea ambasadorului Ucrainei la Sofia, pentru că lucrurile trebuie clarificate inclusiv în relația cu Ucraina. Al doilea este că trebuie să existe o dezbatere cu statele riverane despre ceea ce se întâmplă la Marea Neagră. Din această perspectivă, diplomatic cel puțin, bulgarii sunt cu mulți pași înaintea noastră”, a afirmat Dan Dungaciu.
Dungaciu avertizează că regulile nu mai sunt respectate
Prim-vicepreședintele AUR amintește că, în 2022, a existat un acord prin care au fost menținute deschise anumite rute comerciale la Marea Neagră. Înțelegerea permitea exportul cerealelor din Ucraina și Rusia și fusese încheiată cu implicarea ONU și a Turciei. Dungaciu susține că în prezent nu mai funcționează asemenea mecanisme. El invocă atacurile asupra navelor, porturilor și infrastructurii folosite pentru transportul mărfurilor.
„Suntem într-o situație în care, la Marea Neagră, nu se mai respectă niciun acord și nicio regulă. Aceasta este, de fapt, marea problemă. Nu mai avem canale sau coridoare prin care exporturile de energie și cereale să poată fi acceptate și protejate. România ar fi trebuit să provoace o discuție împreună cu Bulgaria, Turcia și Ucraina, inclusiv cu ajutorul Organizației Națiunilor Unite”, a declarat Dungaciu.
Riscuri pentru energia României
Dan Dungaciu a amintit și atacarea unor nave care transportau combustibil din Kazahstan. El susține că asemenea incidente au afectat direct interesele României. În opinia sa, menținerea Mării Negre exclusiv ca teatru de război poate produce probleme și după încheierea conflictului. Analistul leagă această situație inclusiv de viitoarea exploatare a gazelor din Marea Neagră.
„Dacă nu reglementăm diplomatic sau militar această situație, România va avea de pierdut și după ce războiul se va fi terminat. Astăzi nu mai putem gestiona problema. Nu o vom putea gestiona nici mâine. Vom avea dificultăți inclusiv atunci când vom dori să scoatem gazele din Marea Neagră”, a avertizat reprezentantul AUR.
Două surse de presiune asupra României și Bulgariei
Dungaciu consideră că România și Bulgaria se confruntă cu riscuri venite din mai multe direcții. El susține că Rusia încearcă să destabilizeze statele pe care le consideră adversare. În același timp, afirmă că Ucraina urmărește implicarea unui număr cât mai mare de actori în conflict, pe fondul situației dificile de pe front. Aceste declarații reprezintă evaluarea politică a prim-vicepreședintelui AUR, nu concluzii confirmate de autoritățile române.
„România și Bulgaria au două tipuri de provocări. Prima este presiunea de a se implica și mai puternic în acest război. A doua este reprezentată de acțiunile Federației Ruse. Trebuie să fim foarte atenți și să avem mecanisme prin care să ne putem extrage din această capcană”, a declarat Dan Dungaciu.
Un nou incident și în Republica Moldova
Avertismentul apare într-un moment în care un alt incident a fost înregistrat în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, din Republica Moldova. Un obiect a căzut și a explodat, provocând un incendiu de vegetație. Polițiștii au găsit fragmente care ar proveni, potrivit evaluării preliminare, de la o dronă de luptă. Nicio persoană nu a fost rănită, iar specialiștii urmează să stabilească tipul aparatului și proveniența acestuia.