Petre Roman, despre criza energetică: „De acum 2 ani se prefigura că vin secete”

Petre Roman acuză guvernele din ultimii ani că au ignorat investițiile necesare pentru prevenirea unei crize energetice și susține că seceta și presiunile asupra sistemului erau previzibile cu cel puțin doi-trei ani înainte.
Fostul premier Petre Roman a declarat la Realitatea PLUS că autoritățile române ar fi trebuit să anticipeze actualele probleme energetice, în condițiile în care riscul unor perioade severe de secetă era cunoscut de specialiști de mai mulți ani.
Roman a afirmat că informațiile disponibile în urmă cu doi sau trei ani ar fi permis Guvernului să pregătească soluții de rezervă pentru producția de energie.
Potrivit acestuia, România putea să păstreze în stare de funcționare sau de repornire unele capacități pe cărbune și să construiască sisteme bazate pe resursele de gaze naturale pentru intervenție în situații de necesitate. Fostul premier a invocat, totodată, necesitatea investițiilor în capacități de stocare a energiei.
El a susținut că a discutat această problemă cu trei prim-miniștri și că a insistat inclusiv pentru construirea în România a unei uzine de baterii de acumulare. Petre Roman a declarat că ar fi existat oferte pentru un astfel de proiect încă de acum mai mulți ani.
În același timp, fostul premier a criticat politicile economice ale ultimelor guverne, pe care le acuză că au favorizat consumul, inclusiv prin măsuri care au alimentat importurile, în loc să direcționeze resurse către investiții productive.
Seceta, anticipată cu doi-trei ani înainte
Nu 3 săptămâni, în momentul în care— Nu 3 săptămâni, deja acum— deja acum 2 ani— deja acum 2 ani se prefigura că vin secete.
Asta o știu eu din meseria mea, că sunt astăzi specialist și lucrez ca cercetător activ în știința climei. Acum 2 ani, acum 3 ani deja, știam; prin urmare, acum 2-3 ani era simplu să spunem: 'dom'le, repornim o centrală pe cărbune în așa fel— sau o menținem în stare de a putea să fie repornită'. Sau, mai pornești tot timpul— am zis că avem noi resursă de gaze, poți să faci un, un sistem— adică să construiești un sistem care să intervină în caz de nevoie.
Cărbunele și gazele, soluții de rezervă
Mai mult decât atât, acum 2-3 ani puteam să facem și o centrală prin pompaj, care ne-ar fi adus energia exact atunci când ne trebuie. Că asta e centrală prin pompaj. Și mai mult decât atât, mai mult decât atât, e un lucru pe care l-am— l-am discutat cu 3 prim-miniștri. Haideți, dom'le, să construim în România, că era posibil. O uzină de baterii de acumulare, mare, 1 MW, 2 MW, în România, se putea lucrul ăsta. Am avut ofertă pentru treabă. Eu vorbesc acum, 5, 6, 8 ani. Eu aș fi făcut-o de mult, dar nu exista sistemul ăla atunci. Dar acum este sistemul ăsta.
6, 7 guverne la rând nu s-au ocupat niciodată de economia reală. S-au ocupat de interesele lor de partid, hai să-l punem pe ăla acolo, hai să-l punem pe ăla acolo, dar am avut prilejul să discut— și nu că să discut, am insistat să vorbesc pe tema asta— dom'le, nu mai băgați bani în consum care se duc mult în importuri, ceea ce s-a făcut în— acum 2-3 ani, de o manieră catastrofală. Acum 4 ani. Haideți să ducem în economia reală, că numai de acolo vin banii dacă n-ai bani cu care susții. Și acum ne trezim într-o situație cu adevărat criminală. Și deficit bugetar foarte mare, inflație, cea mai mare, de departe cea mai mare din Uniunea Europeană, plus criză energetică.