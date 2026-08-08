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Politica· 1 min citire
Bolojan refuză să le ceară scuze românilor pe care i-a sărăcit. Premierul demis își apără măsurile și spune că a procedat corect
Publicat8 aug. 2026, 12:46
SursăRealitatea PLUS
Ilie Bolojan refuză să își ceară scuze de la românii care au avut de suferit din cauza tăierilor pe care le-a impus! Mai mult, premierul demis se și laudă că a reușit să scadă deficitul pe spatele oamenilor și ia în derâdere întrebările jurnaliștilor, conform Realitatea PLUS.
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