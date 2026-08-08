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Politica· 1 min citire

Bolojan refuză să le ceară scuze românilor pe care i-a sărăcit. Premierul demis își apără măsurile și spune că a procedat corect

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 aug. 2026, 12:46
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan refuză să își ceară scuze de la românii care au avut de suferit din cauza tăierilor pe care le-a impus! Mai mult, premierul demis se și laudă că a reușit să scadă deficitul pe spatele oamenilor și ia în derâdere întrebările jurnaliștilor, conform Realitatea PLUS.

Întrebat ce mesaj are pentru români și dacă intenționează să își prezinte scuze, Ilie Bolojan a susținut că execuția bugetară din primele șase luni confirmă respectarea angajamentelor privind reducerea deficitului.

„Acest guvern, prin analiza execuției bugetare pe care o avem pentru primele șase luni, care confirmă că ne-am respectat toate angajamentele de reducere a deficitului și de încadrare în toate țintele pe care le-am negociat cu investitorii, cu Comisia Europeană și cu agențiile de rating, dovedește că a făcut ceea ce era necesar. A făcut ceea ce trebuie pentru a salva situația economică dificilă în care se găsea România. Am conștiința că am procedat corect față de țara noastră”, a declarat Ilie Bolojan.

Întrebat din nou dacă le va prezenta scuze românilor, Ilie Bolojan și-a menținut răspunsul. „Prin urmare, acest guvern a făcut ceea ce trebuie, ceea ce era necesar”.

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