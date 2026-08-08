Revoltă uriașă în fieful lui Bolojan: mii de oameni primesc apă doar două ore pe zi, în plin cod roșu de caniculă

Criza apei lovește puternic în Bihor, județul lui Bolojan. În comuna Popești, cu aproximativ 6.000 de locuitori, apa potabilă este raționalizată în plin cod roșu de caniculă. Oamenii au apă doar două ore pe zi. Situația este critică, conform Realitatea PLUS.
Oamenii spun că abia mai au apă pentru propriile nevoi, iar animalele din gospodării nu mai au ce să bea. Nici pe câmp situația nu este mai bună. Pământul este uscat, iar unii localnici ajung să cheltuiască sume uriașe pentru baloți de paie necesari hranei animalelor.
Râul Bistra a secat
Râul Bistra, afluent al Barcăului, din care sunt alimentate mai multe sate din Bihor, a secat din cauza temperaturilor extreme. În aceste condiții, locuitorii din comunele Popești și Derna riscă să rămână fără apă la robinete. Autoritățile locale au redus furnizarea apei potabile la numai două ore pe zi. Inițial, oamenilor li se spusese că vor primi apă timp de patru ore pe zi, însă situația s-a agravat.
Primarul comunei Popești, Dacian Cheregi, a mers în albia complet uscată a râului Bistra și a descris situația din localitate. „Ne aflăm în râul Bistra, care a secat. Restricționăm furnizarea apei la două ore pe zi”, a declarat edilul. Acesta a explicat că pe teritoriul comunei există un lac de acumulare creat artificial. Din lac este transportată zilnic apă către gospodării, însă cantitatea nu acoperă toate nevoile localnicilor.
Culturile de porumb sunt compromise
Seceta a afectat puternic și terenurile agricole din comună. Culturile de porumb sunt compromise, iar solul este aproape complet uscat. „Suntem afectați. Este un dezastru. Culturile sunt compromise și încercăm să mai salvăm ceva din ele”, a spus primarul Dacian Cheregi.
Localnicii spun că nu mai există apă, iar pășunile sunt complet uscate. Unii dintre ei estimează că aproximativ 70% dintre culturi au fost deja distruse și se tem că seceta le va compromite în totalitate. Fântânile au început să sece, iar în unele grădini apa nu mai ajunge deloc. Oamenii susțin că nu primesc subvenții sau alte forme de ajutor și avertizează că întregul an agricol este pierdut.
Animalele din gospodării rezistă tot mai greu din cauza lipsei de apă și hrană. Fermierii sunt nevoiți să cumpere baloți de paie la prețuri ridicate pentru a le putea hrăni. Programul redus de furnizare a apei le îngreunează și mai mult activitatea zilnică. Localnicii spun că nu mai pot cultiva nimic și că au rămas fără soluții.
Restricții de apă și în Remetea
Situația este dificilă și în comuna Remetea din județul Bihor. Primarul Stelian Copil spune că autoritățile au fost nevoite să introducă restricții și să le ceară oamenilor să facă economie. „Putem asigura apă în rețea timp de 14–15 ore pe zi, față de 24 de ore, și facem acest lucru cu mari eforturi”, a declarat edilul. Acesta a precizat că unele surse au secat complet, iar transportul și furnizarea apei presupun costuri foarte mari.
Locuitorii se tem că problemele se vor agrava dacă seceta și temperaturile extreme vor continua. Rezervele de apă sunt tot mai mici, iar consumul crește în perioadele de caniculă. Gospodăriile cu animale sunt printre cele mai afectate de restricții. Oamenii avertizează că, fără ploi și fără măsuri rapide, vor rămâne fără apă atât pentru consum, cât și pentru agricultură.