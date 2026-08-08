Revoltă uriașă în fieful lui Bolojan: mii de oameni primesc apă doar două ore pe zi, în plin cod roșu de caniculă

Publicat 8 aug. 2026, 13:40 Sursă Realitatea PLUS

Criza apei lovește puternic în Bihor, județul lui Bolojan. În comuna Popești, cu aproximativ 6.000 de locuitori, apa potabilă este raționalizată în plin cod roșu de caniculă. Oamenii au apă doar două ore pe zi. Situația este critică, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ilie bolojanPNL