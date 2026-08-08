Niculina Stelea (senator AUR): „Nu vă mai ascundeți în spatele ratingului Moody’s, românii simt criza în fiecare zi”

Senatoarea AUR Niculina Stelea atrage atenția că reconfirmarea ratingului de țară nu poate fi prezentată drept o dovadă că economia României merge bine, în condițiile în care perspectivele rămân negative, taxele au crescut, inflația este ridicată, consumul scade, iar economia traversează o perioadă de contracție. Senatorul avertizează că instalarea unui Guvern condus de Alexandru Nazare ar reprezenta continuarea aceleiași politici fiscal-bugetare și susține că AUR nu va vota o asemenea formulă.
„Agenția de rating Moody’s a reconfirmat ratingul de țară (Baa3) pentru România. Acest lucru i-a făcut pe politicienii Puterii să manifeste în spațiul public un optimism absolut nejustificat. Pe de o parte, perspectivele sunt negative și sunt marcate de o contracție economică în 2026. Pe de altă parte, e totuși tragi-comic ca, în ultimul an, să se fi mărit atât de tare taxele și impozitele, iar balanța să nu se miște deloc spre pozitiv.
Cum să spuneți voi, Nicușor Dan, Ilie Bolojan sau Alexandru Nazare, că lucrurile merg spre bine în condițiile în care euro a crescut la 5,25 lei, inflația e la 10,9%, avem trei trimestre consecutive de contracție economică, avem 11 luni consecutive de scădere a consumului, șomajul e și el în creștere (6,5% față de 6%), nu avem Guvern de peste trei luni, suntem în pas de blackout energetic, PNRR-ul e o catastrofă, iar banii din SAFE luați împrumut în afara țării către Rheinmetall, iar dobânzile la împrumuturi au depășit din nou 7% anual?
Sincer, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar trebuie să fii naiv să nu vezi că situația în România s-a degradat teribil după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de Președinte și instalarea lui Ilie Bolojan în fruntea Executivului. Ceea ce nu înțeleg cei care conduc țara spre dezastru este că propaganda nu-i mai ajută. Cu cât presa plătită din banii românilor împinge acest narativ aflat în contrast evident cu realitatea obiectivă, cu atât oamenii se frustrează mai tare. Când spui că negrul e alb, propaganda nu te mai ajută. Ea nu face decât să evidențieze falsul și lipsa de soluții.
În final, aș vrea să mai fac un comentariu politic. Aud tot mai des că se pregătește instalarea unui Guvern condus de actualul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare. Este cel care a pus în operă strategia fiscal-bugetară falimentară a lui Ilie Bolojan.
Ar fi, practic, o continuare pe această linie distructivă pentru țară. Evident că AUR nu va vota niciodată așa ceva și considerăm că o astfel de formulă este garanția prăbușirii în abis.
Dacă PSD va sprijini o asemenea formulă, atunci ar fi normal și firesc să dispară”, a declarat senatorul AUR, Niculina Stelea.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026