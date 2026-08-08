Niculina Stelea (senator AUR): „Nu vă mai ascundeți în spatele ratingului Moody’s, românii simt criza în fiecare zi”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 12:48

Senatoarea AUR Niculina Stelea atrage atenția că reconfirmarea ratingului de țară nu poate fi prezentată drept o dovadă că economia României merge bine, în condițiile în care perspectivele rămân negative, taxele au crescut, inflația este ridicată, consumul scade, iar economia traversează o perioadă de contracție. Senatorul avertizează că instalarea unui Guvern condus de Alexandru Nazare ar reprezenta continuarea aceleiași politici fiscal-bugetare și susține că AUR nu va vota o asemenea formulă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre niculina stelearating romania