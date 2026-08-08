Petre Roman, despre dronele ajunse în România și Bulgaria: „Sunt încercări provocatoare ale Rusiei de a intimida Europa”

Fostul premier Petre Roman a afirmat la Realitatea PLUS că are încredere în informațiile transmise de autoritățile militare române privind incidentele cu drone și susține că apariția acestora în România și Bulgaria trebuie privită în cheia unor provocări rusești menite să intimideze Uniunea Europeană.
Potrivit fostului premier, dronele care ajung în România sau Bulgaria fac parte dintr-o strategie de presiune asupra statelor europene și de creare a incertitudinii în privința sprijinului acordat Ucrainei.
Petre Roman susține că Rusia încearcă să intimideze Europa prin provocări și dezinformare, în contextul războiului din Ucraina.
Petre Roman acuză Moscova că încearcă să creeze confuzie privind sprijinul pentru Ucraina
Eu n-am nicio îndoială că autoritățile militare române spun exact adevărul, și aceasta pentru că în logica actualului guvern din Bulgaria, nu este în vreun fel să deranjeze Rusia.
Asta este o problemă serioasă pentru Uniunea Europeană în acest moment destul de neplăcută. Este, după opinia mea, și este în logica cea mai elementară a momentului acestui război declanșat de Rusia, dronele acestea care ajung în România acum, în Bulgaria, dar observați că ajung în Bulgaria pentru că ar fi fost în România, adică e tot o formă de provocare.
Toate acestea sunt, eu cred, încercări destul de provocatoare ale Rusiei, în primul rând ordinele președintelui Putin, pentru a intimida Europa, Uniunea Europeană, pentru a încerca să creeze confuzie, să creeze elemente de îndoială, în ce privește ajutorul pentru Ucraina.
Asta cred că este logica elementară cu care ne confruntăm și care nu va înceta; observați că și în Polonia au fost provocări serioase, în țările baltice nu mai spun, din când în când sunt declarații ale Rusiei foarte belicoase, fie că nu ne speriem de NATO care ne atacă, ceea ce este evident o minciună, NATO n-a atacat niciodată, sub nicio formă, și nici n-a amenințat Rusia, dar Rusia spune: "Uite, NATO se pregătește să ne atace", evident că este o manipulare, o dezinformare.
Avertisment privind războiul hibrid: „Manipularea și dezinformarea sunt arme ale Rusiei”
Și pentru că e o anumită disperare în strategia Rusiei, în situația actuală a Rusiei, în special a președintelui Putin, pentru că obiectivele sale, deși spune că au fost îndeplinite, au fost clar neîndeplinite, și iată că Ucraina cu ajutorul Uniunii Europene, mai înainte și cu ajutorul Statelor Unite, dar și prin excepționala reziliență de care a dat dovadă, adică din situația gravă în care s-a aflat să-și construiască o industrie militară formidabilă, să facă față acestei situații.
Dar evident că pentru noi este obligatoriu; vorbesc de autoritățile noastre militare și nu mă îndoiesc că o fac, să fie foarte atente la ceea ce numim războiul hibrid, adică la manipulări, dezinformări, pentru că asta va face Rusia permanent în acest moment. Este una din armele ei în acest moment.