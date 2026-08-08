Petre Roman, despre dronele ajunse în România și Bulgaria: „Sunt încercări provocatoare ale Rusiei de a intimida Europa”

Publicat 8 aug. 2026, 19:16 Sursă Realitatea PLUS

Fostul premier Petre Roman a afirmat la Realitatea PLUS că are încredere în informațiile transmise de autoritățile militare române privind incidentele cu drone și susține că apariția acestora în România și Bulgaria trebuie privită în cheia unor provocări rusești menite să intimideze Uniunea Europeană.

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