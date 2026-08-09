Crin Antonescu îi cere demisia lui Nicușor Dan: „Dacă nu poate rezolva guvernarea, să plece!”

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat sâmbătă, că actuala situație politică arată eșecul formulei „pro-europene” propuse alegătorilor la cele mai recente scrutinuri.
Antonescu a afirmat că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să identifice o variantă de guvernare inclusiv fără PNL și a spus că șeful statului ar trebui să demisioneze dacă nu poate debloca situația.
Antonescu: Formula „pro-europeană” a eșuat
„Am ajuns în această situaţie pentru că o formulă care a fost vândută încă din alegeri, vândută şi la alegerile prezidenţiale şi vândută într-o retorică electorală sub formula pro-europeni, pro-occidentali, mai nou, spune domnul preşedinte, a eşuat”, a declarat Antonescu la un post TV.
Fostul lider liberal a susținut că premierul Ilie Bolojan, demis prin moțiune de cenzură, se comportă „cel mai puțin responsabil”, deși invocă frecvent responsabilitatea în aparițiile publice. Potrivit lui Antonescu, Bolojan nu ar accepta implicarea PNL într-o formulă guvernamentală diferită de una condusă de el și acceptată de USR.
Fostul lider PNL cere o guvernare fără liberali
„Din acel moment înseamnă că trebuie căutată o formulă fără PNL”, a afirmat Crin Antonescu, care a adăugat că președintele Nicușor Dan trebuia să rezolve problema formării unui nou guvern.
„Dacă nu poate, atunci trebuie să demisioneze”
Întrebat ce se întâmplă dacă șeful statului intenționează să găsească o soluție, dar nu reușește, Antonescu a răspuns tranșant: „Cum adică nu poate? Atunci trebuie să demisioneze!”.
El a spus că un președinte trebuie să fie capabil să își exercite atribuțiile constituționale și l-a acuzat pe Nicușor Dan că nu a intervenit suficient de ferm în negocierile politice.
„Domnul Nicuşor Dan ba îi mustră, ba invită, ba îi aşteaptă, când, de fapt, trebuie să acţioneze decisiv”, a mai spus fostul lider PNL. Antonescu a apreciat că, după luni de apeluri la calm și responsabilitate adresate partidelor, președintele ar trebui să preia inițiativa pentru rezolvarea crizei guvernamentale.