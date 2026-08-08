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Politica· 2 min citire

Miruță „nu știe” dacă Rusia „atacă deliberat” România: „Țara care lansează o dronă este responsabilă oriunde această dronă ajunge”

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 15:53

Ministrul interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruță, afirmă că nu poate spune cu certitudine dacă pătrunderile dronelor ruseşti în spaţiul aerian al României reprezintă atacuri deliberate. Șeful apărării subliniază însă că Rusia este responsabilă pentru orice dronă lansată de pe teritoriul său, indiferent de locul în care aceasta ajunge.

Miruță: „Nu ştiu dacă atacurile sunt deliberate”

Întrebat dacă Rusia „atacă deliberat” România atunci când drone purtând explozibil pătrund în spaţiul aerian românesc, Miruţă a răspuns că nu ştie dacă aceste incidente sunt intenţionate.

„Nu ştiu. Dar văd că dronele pe care scrie «Made in Russia» intră în România fără să aibă autorizaţie, fără să respecte dreptul internaţional, România fiind o ţară care nu se află în război. Este o regulă extrem de precisă care spune că ţara de pe poarta căreia a ieşit o astfel de dronă este responsabilă oriunde această dronă ajunge”, a declarat ministrul interimar al Apărării Naţionale la un post TV.

Potrivit acestuia, de la începutul războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, peste 30 de drone au pătruns în spaţiul aerian românesc. Unele aveau încărcătură explozivă, altele au traversat doar pentru scurt timp teritoriul naţional, iar unele au avansat mai mult în interiorul României.

Miruţă: Un obiect considerat ostil va primi răspuns militar

Miruţă a vorbit şi despre scenariul unei incursiuni simultane cu un număr mare de drone, explicând că resursele şi planurile de reacţie ale Armatei Române diferă în funcţie de situaţia de pace sau de război.

„Primesc întrebarea ce facem dacă vin 150 de drone odată şi cum alergăm după ele. Armata română este dimensionată cu nişte resurse, şi la număr de militari şi la sume de bani şi la planuri de reacţie, diferit pe timp de pace cu timp de război. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacţie pe care o va avea Armata română atunci”, a explicat el.

Ministrul interimar a precizat că orice obiect care pătrunde în spaţiul aerian românesc şi este evaluat drept ostil va primi un răspuns militar.

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