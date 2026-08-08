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Politica· 2 min citire
Miruță „nu știe” dacă Rusia „atacă deliberat” România: „Țara care lansează o dronă este responsabilă oriunde această dronă ajunge”
Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării
Ministrul interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruță, afirmă că nu poate spune cu certitudine dacă pătrunderile dronelor ruseşti în spaţiul aerian al României reprezintă atacuri deliberate. Șeful apărării subliniază însă că Rusia este responsabilă pentru orice dronă lansată de pe teritoriul său, indiferent de locul în care aceasta ajunge.
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