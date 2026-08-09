Nicușor Dan, dat în judecată pentru blocajul de la Guvern. Ce i se cere președintelui

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 11:48

Partidul România Puternică a sesizat Curtea de Apel București pentru a-l obliga pe președintele Nicușor Dan să desemneze un nou candidat la funcția de prim-ministru, acuzând o „amânare pe termen nedeterminat” a exercitării unei atribuții constituționale. În paralel, formațiunea a transmis o plângere prealabilă și șefului statului.

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