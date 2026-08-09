Nicușor Dan, dat în judecată pentru blocajul de la Guvern. Ce i se cere președintelui

Partidul România Puternică a sesizat Curtea de Apel București pentru a-l obliga pe președintele Nicușor Dan să desemneze un nou candidat la funcția de prim-ministru, acuzând o „amânare pe termen nedeterminat” a exercitării unei atribuții constituționale. În paralel, formațiunea a transmis o plângere prealabilă și șefului statului.
Demersul a fost inițiat prin avocatul Doru Giugula, fost șef al consilierilor generali PSD din București și fost consilier în Primăria Capitalei în perioada 2000–2016.
Partidul România Puternică a sesizat Curtea de Apel București
Într-un comunicat de presă, partidul susține că, deși președintele are dreptul de a aprecia asupra persoanei desemnate, această marjă nu poate fi transformată „într-un drept de a nu desemna”. Reprezentanții formațiunii subliniază că nu solicită instanței impunerea unui anumit nume pentru funcția de premier, ci contestă posibilitatea amânării nelimitate a desemnării.
„Nu cerem instanței să desemneze un anumit prim-ministru. Demersul Partidului România Puternică nu urmărește desemnarea unei anumite persoane. Ceea ce contestăm este posibilitatea transformării acestei marje de apreciere într-un drept de a amâna pe termen nedeterminat exercitarea atribuției constituționale”, se arată în comunicat.
Acțiunea vine în contextul în care președintele Nicușor Dan a nominalizat anterior doi candidați care nu au ajuns să formeze Guvernul: Eugen Tomac s-a retras, iar Adrian Veștea nu a obținut votul de încredere al Parlamentului. Ulterior, șeful statului a anunțat că nu va face o nouă desemnare până când partidele nu vor prezenta o majoritate clară de 233 de voturi.
Plângere prealabilă, transmisă și președintelui
În cererea depusă la Curtea de Apel București, Partidul România Puternică invocă jurisprudența Curții Constituționale, limitele marjei de apreciere prezidențiale și obligația de cooperare loială între instituțiile statului. Formațiunea argumentează că, deși Constituția nu prevede un termen exact pentru desemnare, aceasta trebuie realizată într-un interval rezonabil, având în vedere caracterul urgent al procedurii de formare a Guvernului.
Două nominalizări eșuate pentru funcția de prim-ministru
„Orice competență constituțională obligatorie trebuie exercitată într-un termen rezonabil, stabilit în raport cu natura și finalitatea procedurii. Or, chiar Constituția demonstrează caracterul urgent al formării Guvernului: candidatul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a solicita votul de încredere, iar art. 89 operează cu un termen constituțional de 60 de zile”, mai susțin reprezentanții partidului.
Formațiunea mai afirmă că președintele este obligat să contribuie la deblocarea situației instituționale și că „Constituția nu poate fi suspendată prin inacțiune”.