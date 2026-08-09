România cheltuie milioane ca să îi țină pe parlamentari în vacanță: 3 milioane de euro, factura în lunile de vară

Publicat 9 aug. 2026, 07:17 Sursă Realitatea PLUS

România cheltuie milioane de euro pentru vacanța de vară a parlamentarilor! Chiar dacă nu lucrează în iulie și august, aleșii își primesc în continuare leafa, la care se mai adaugă și diurne și alte cheltuieli decontate. În plus, chiar și când nu este activitate în Parlament, factura la curent pentru Casa Poporului este în continuare uriașă. Realitatea PLUS a făcut calculul ca să aflăm cât ne costă, de fapt, vacanța parlamentarilor.

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