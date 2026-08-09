Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
România cheltuie milioane ca să îi țină pe parlamentari în vacanță: 3 milioane de euro, factura în lunile de vară
Parlament
Publicat9 aug. 2026, 07:17
SursăRealitatea PLUS
România cheltuie milioane de euro pentru vacanța de vară a parlamentarilor! Chiar dacă nu lucrează în iulie și august, aleșii își primesc în continuare leafa, la care se mai adaugă și diurne și alte cheltuieli decontate. În plus, chiar și când nu este activitate în Parlament, factura la curent pentru Casa Poporului este în continuare uriașă. Realitatea PLUS a făcut calculul ca să aflăm cât ne costă, de fapt, vacanța parlamentarilor.
Citește și
- 11:43Bărbat de 80 de ani, găsit în munți după opt ore de căutări
- 11:27Energie mai scumpă din toamnă, cu cât vor crește facturile. Cum vor profita șmecherii din domeniu de criza adâncită de Bolojan
- 11:18A doua mașină răsturnată pe Transfăgărășan în ultimele luni. Șoferul ar fi uitat să tragă frâna de mână
- 11:15Bebeluș de 11 luni, pus la volan. Mama bebelușului care a filmat scena are 17 ani
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News