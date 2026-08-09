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România cheltuie milioane ca să îi țină pe parlamentari în vacanță: 3 milioane de euro, factura în lunile de vară

Parlament

Parlament

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 07:17
SursăRealitatea PLUS

România cheltuie milioane de euro pentru vacanța de vară a parlamentarilor! Chiar dacă nu lucrează în iulie și august, aleșii își primesc în continuare leafa, la care se mai adaugă și diurne și alte cheltuieli decontate. În plus, chiar și când nu este activitate în Parlament, factura la curent pentru Casa Poporului este în continuare uriașă. Realitatea PLUS a făcut calculul ca să aflăm cât ne costă, de fapt, vacanța parlamentarilor.

La ultima ședință de plen din sesiunea extraordinară, parlamentarii au dezbătut proiectele de pe Ordinea de zi cu sala aproape goală. Asta pentru că majoritatea au ales să lucreze online, de acasă, sau din vacanță.

Cu toate acestea, aerul condiționat funcționa la capacitate maximă, în ciuda avertismentelor premierului care le-a cerut românilor să stingă lumina între orele 19 și 23 seara.

Indemnizația unui singur parlamentar, în jur de 11.000 lei

Conform datelor oficiale, indemnizația unui singur parlamentar ne costă lunar în jur de 11.000 de lei. Cum Parlamentul găzduiește nu mai puțin de 464 de aleși, costul total al indemnizațiilor într-o singură lună se ridică la peste 5 milioane de lei.

Pentru cele două luni în care senatorii și deputații sunt în vacanță, statul plătește în total peste 10 milioane de lei, adică aproape 2 milioane de euro, iar asta fără să luăm în calcul diurnele și alte cheltuieli decontate.

Sume uriașe merg și pe factura la curent. Chiar și în vacanță și în plină criză energetică, multe lumini din Casa Poporului rămân aprinse.

Conform contractului încheiat la finalul anului trecut, numai Camera Deputaților plătește lunar în jur de 300.000 de euro, deci 600.000 în cele două luni de vară. Dacă estimăm aceeași sumă și în cazul Senatului, costurile finale se ridică la 1,2 milioane de euro.

Însumat, în jur de 3 milioane de euro ne costă Parlamentul și aleșii locali în vacanța de vară. Totul în timp ce premierul demis le cere românilor să strângă cureaua ca să facem economie și, deși a promis că va face acest lucru, nu a redus nici acum numărul de parlamentari.

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