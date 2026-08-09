Panglică agățată de firul de contact pe calea ferată din Timiș. O drezină a fost trimisă pentru intervenție

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 21:51

Un incident s-a produs duminică seara pe Magistrala 100, între localitățile Tapia și Găvojdia din județul Timiș. Mecanicul unui tren de călători a observat o panglică agățată de firul de contact. Materialul era folosit în zona unor lucrări. Problema a fost semnalată la ora 19:38, în apropierea kilometrului feroviar 507+800.

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