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Politica· 1 min citire

Panglică agățată de firul de contact pe calea ferată din Timiș. O drezină a fost trimisă pentru intervenție

Panglica tren

Panglica tren

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 21:51

Un incident s-a produs duminică seara pe Magistrala 100, între localitățile Tapia și Găvojdia din județul Timiș. Mecanicul unui tren de călători a observat o panglică agățată de firul de contact. Materialul era folosit în zona unor lucrări. Problema a fost semnalată la ora 19:38, în apropierea kilometrului feroviar 507+800.

Echipele verifică instalația electrică

Personalul de specialitate a fost chemat pentru verificarea și îndepărtarea panglicii în condiții de siguranță. Din Lugoj a fost trimisă către zona incidentului o drezină pantograf. Utilajul este folosit pentru intervenții și verificări la instalațiile de electrificare ale căii ferate. Echipele urmează să controleze firul de contact și să ia măsurile necesare pentru menținerea circulației în siguranță.

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