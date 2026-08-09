Petrișor Peiu, atac dur după operațiunea cu barjele de pe Dunăre: „Este o improvizație. Problema era cunoscută de 40 de ani”

Publicat 9 aug. 2026, 21:10 Sursă Realitatea PLUS

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat, invitat în emisiunea „Miza Zilei”, că operațiunea de scufundare a barjelor pe Dunăre este doar o soluție temporară pentru menținerea în funcțiune a Reactorului 2 de la Cernavodă. Acesta susține că riscul provocat de scăderea debitului fluviului era cunoscut încă din anii ’80. Intervenția a crescut nivelul apei cu opt centimetri și ar permite funcționarea reactorului pentru cel puțin nouă zile. Peiu avertizează însă că România nu a construit suficiente capacități energetice pentru a compensa o eventuală oprire a centralei.

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