Advertising
Advertising
Sport· 2 min citire
Federația de Fotbal din Țara Galilor își retrage sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino la FIFA
Gianni Infantino, președintele FIFA
Federația de Fotbal din Țara Galilor retrage sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino la conducerea FIFA, devenind prima federație națională care face un astfel de pas după scandalul legat de planurile de investiții private ale forului internațional.
Citește și
- 10:19Calendar sportiv iulie-septembrie: fotbal, tenis, Formula 1 și baschet
- 15:57Lucian Bute a donat Cupa 'Cel mai tehnic pugilist', primită în 1999. Unde va putea fi admirat trofeul
- 22:36Donald Trump spune că nu a discutat cu Gianni Infantino despre investițiile private în FIFA
- 18:00George Becali, un nou derapaj suburban. Atac murdar la adresa unui jurnalist sportiv – AUDIO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News