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Federația de Fotbal din Țara Galilor își retrage sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino la FIFA

Gianni Infantino, președintele FIFA

Gianni Infantino, președintele FIFA

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 11:49

Federația de Fotbal din Țara Galilor retrage sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino la conducerea FIFA, devenind prima federație națională care face un astfel de pas după scandalul legat de planurile de investiții private ale forului internațional.

Federația de Fotbal din Țara Galilor (FAW) a anunțat că nu mai susține candidatura lui Gianni Infantino pentru un nou mandat de președinte al FIFA, în perioada 2027-2031.

FAW invocă pierderea încrederii în conducerea fotbalului mondial

Decizia vine după ce conducerea FIFA a fost criticată pentru intenția de a vinde participații private din organizație, plan abandonat ulterior în urma reacțiilor negative.

FAW a confirmat pentru Sky News că își retrage sprijinul acordat lui Gianni Infantino, invocând pierderea încrederii în modul în care acesta conduce fotbalul mondial.

„Eșecurile recente în ceea ce privește buna guvernanță, procesele, conducerea, valorile, gestionarea părților interesate, comunicarea și judecata sănătoasă ne-au condus la o situație în care domnul Infantino a pierdut încrederea FAW pentru a rămâne la cârma fotbalului mondial”, a transmis federația galeză, potrivit sursei citate.

Alte federații ar putea urma exemplul Țării Galilor

Sky News notează că alte federații ar putea urma exemplul Țării Galilor, ceea ce ar crește presiunea asupra lui Infantino să renunțe la funcție înainte de organizarea unui eventual vot de neîncredere.

Țara Galilor are un rol important și în cadrul International Football Association Board (IFAB), organismul care stabilește regulile jocului de fotbal. FAW deține unul dintre cele opt voturi în IFAB și l-a găzduit pe Gianni Infantino la reuniunea anuală a forului, organizată în februarie.

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