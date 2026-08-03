Federația de Fotbal din Țara Galilor își retrage sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino la FIFA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 11:49

Federația de Fotbal din Țara Galilor retrage sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino la conducerea FIFA, devenind prima federație națională care face un astfel de pas după scandalul legat de planurile de investiții private ale forului internațional.

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